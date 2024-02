Ator de ‘Top Gun: Ases Indomáveis’ processa estúdio por uso de imagem na sequência do filme

Barry Tubb, ator norte-americano que interpretou Wolfgang em “Top Gun: Ases Indomáveis” (1986), iniciou um processo contra os estúdios Paramount alegando o uso não autorizado da imagem na sequência do filme. Em “Top Gun: Maverick” (2022), a aparição de Barry é em uma foto antiga na parede do bar que os personagens frequentavam.

O ator e os advogados declaram que, no contrato para o primeiro filme, não havia menção de outras obras. Isso tiraria dos produtores o direito de utilizar a imagem de Barry na sequência de “Top Gun”. A foto com Wolfgang, personagem do artista, aparece na cena em que Hangman (Glen Powell) e Coyote (Greg Tarzan Davis) descobrem que Goose (Anthony Edwards) é pai de Rooster Bradshaw (Miles Teller). No longa de 1986, Goose é um dos protagonistas e grande amigo de Pete Mitchell, personagem de Tom Cruise.

Barry Tubb afirma que a produção da obra de 2022 nunca entrou em contato para pedir sua permissão ou lhe pagar pela imagem no filme. O valor da indenização pedida pelo ator não foi revelada. As informações são do TMZ.

Foto com os personagens de "Top Gun: Ases Indomáveis" (1986) que aparece em "Top Gun: Maverick (2022) (Reprodução)

“Top Gun: Maverick” foi um destaque nos cinemas pós-pandemia. O sucesso do filme arrecadou US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,36 milhões - se tornando a sexta maior bilheteria da história. O longa acompanha Mitchell em uma nova missão: ensinar os novatos, incluindo o filho de um amigo querido.

Onde assistir “Top Gun”?

“Top Gun: Ases Indomáveis” e “Top Gun: Maverick” podem ser conferidos em plataformas de streaming. O primeiro está disponível no Prime Video e Star+, enquanto o segundo, no Prime Video, Netflix e Paramount+.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)