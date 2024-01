Alec Baldwin volta a ser indiciado por homicídio em set de filmagem

O grande júri em Santa Fé, no estado de Novo México (EUA), decidiu indiciar o ator Alec Baldwin pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O ator é acusado de ter causado a morte acidental da diretora de fotografia do filme "Rust", Halyna Hutchins.

VEJA MAIS

De acordo com informações do The Guardian, uma análise forense concluiu que Baldwin precisou apertar o gatilho de um revólver que estava sendo utilizado em um ensaio, para que ele disparasse o tiro que matou a vítima.

Promotores de justiça chegaram a rejeitar uma primeira acusação contra Baldwin, formulada em abril. Na época, a alegação era de que a arma do crime poderia ter sido modificada antes do disparo.

Entretanto, foi decidido reformular a acusação para fazer uma nova representação contra o ator, após a perícia que revelou mais informações sobre a arma de fogo disparada.

Sobre o caso

A morte aconteceu em outubro de 2021, no set de filmagem de Rust. Baldwin seria o protagonista do filme e apontava uma arma supostamente cinematográfica quando houve um disparo. O tiro causou a morte de Halyna e deixou o diretor Joel Souza ferido. Na época, Baldwin alegou que puxou "cão" da arma, mas não o gatilho.