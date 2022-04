Alec Baldwin aparece com arma em gravações de 'Rust' feitas no dia da morte de Halyna Hutchins

A polícia divulgou na segunda-feira (25) imagens obtidas na investigação da morte de diretora de fotografia Halyna Hutchins, em outubro de 2021, durante as gravações do filme "Rust". Um dos vídeos mostra o ator Alec Baldwin apontando uma arma em direção à câmera, feito no mesmo dia do incidente, de acordo com a Variety.

No vídeo gravado por uma câmera da produção, Baldwin aparece com um figurino de faroeste, sentado dentro de uma igreja. Duas vezes ele puxa uma arma de dentro da roupa e a aponta em direção a câmera. A Variety diz que o vídeo é de um ensaio.

As imagens foram divulgadas pelo Xerife do condado americano de Santa Fe. Ele afirmou que aguarda evidências essenciais, como a análise balística realizada pelo FBI, para completar a investigação.

Entrevistas e documentos também foram divulgados

Alguns documentos também foram divulgados, entre eles interrogatórios de testemunhas, gravações realizadas pelos policiais que foram ao local, fotos da cena do crime e mensagens trocadas pela equipe do filme antes e depois da morte de Hutchins.

Entre o material divulgado pela polícia está também um vídeo de depoimento de Joel Souza, diretor do filme que também foi atingido no ombro pelo disparo. Ele conta que a armeira da produção Hannah Gutierrez-Reed, entregou a arma a Baldwin e falou que ela estava ou "fria" ou "limpa" - ou seja, com balas de festim e não de verdade.

Ele conta também que no momento do disparo sentiu como se tivesse levado um chute no ombro, e quando se levantou, viu Halyna com sangue escorrendo pelas costas.

A diretora de fotografia do faroeste, Halyna Hutchins, morreu em outubro de 2021. Ela foi atingida por um tiro disparado pela arma que Alec Baldwin segurava durante uma cena. O ator afirma que não puxou o gatilho.