Alec Baldwin quebra silêncio após matar diretora acidentalmente

O ator Alec Baldwin finalmente se pronunciou após atirar e matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos. O acidente, que aconteceu durante as filmagens do filme Rust, chocou todo o elenco e vários famosos. O diretor Joel Souza também foi atingido com um tiro no ombro,mas recebeu alta nesta sexta-feira (22). As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS:

Por meio de uma nota, divulgada nas redes sociais, Alec Baldwin lamentou todo o ocorrido. “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega profundamente admirada”, declarou.

“Estou cooperando plenamente com a investigação policial para descobrir como ocorreu essa tragédia e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família”, completou a nota do ator.

O ator ainda disse que seu coração está partido pelo marido, filho e amigos de Halyna.