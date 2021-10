Alec Baldwin dispara arma em set de filmagem e mata diretora durante gravação de filme

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morreu, na quinta-feira, 21, durante as gravações do filme "Rust", no Novo México (EUA). Conforme informações da polícia local, o ator norte-americano Alec Baldwin, 63, disparou uma arma de fogo cenográfica. O diretor do filme Joel Souza, 48, ficou ferido.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, a cena contemplava o uso de uma pistola de apoio quando esta foi disparada. "Nós estamos tentando determinar que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", afirmou um representante da polícia local. Nenhuma pessoa foi presa, mas uma investigação foi aberta para apurar o caso.

"A produção foi interrompida por agora. A segurança do nosso elenco e da nossa equipe é nossa maior prioridade", informou a equipe de Baldwin à imprensa norte-americana. O ator também é coprodutor do filme.

Halyna Hutchins foi levada em um helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Souza foi atendido em uma unidade médica de Santa Fé e liberado.

O acidente é similar ao que matou o ator Brandon Lee durante as gravações de um filme em 1993, após o disparo de uma arma de fogo carregada incorretamente.

Produção independente, "Rust" conta a história de um adolescente de 13 anos que é procurado após o assassinato acidental de um fazendeiro. As gravações foram iniciadas em outubro e estavam programadas para seguirem até novembro. O elenco conta ainda com a atriz britânica Frances Fisher, conhecida por seu papel como Ruth DeWitt Bukater, a mãe de Rose (Kate Winslet) no filme "Titanic" (1997).

Baldwin é conhecido por atuar na TV americana desde 1980. Ele chegou a receber um Emmy pela participação no programa de comédia "Saturday Night Live", em que interpretava o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O ator também participou de filmes como "Missão Impossível" e "A Caçada ao Outubro Vermelho".