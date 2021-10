Em 2017, Alec Baldwin questionou no twitter como seria matar alguém por engano

A tragédia que parou um set de filmagens no Noxo México em que Alec Baldwin disparou a arma cenográfica e matou uma mulher, além de deixar um ferido no set do filme "Rust" nesta quinta-feira (21), continua dando o que falar. Em 2017, o ator perguntou em um tuíte como seria matar alguém por engano. A pergunta foi feita após publicar uma notícia do jornal "Los Angeles Times".