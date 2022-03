Esposa de Alec Baldwin anuncia sétima gravidez: ‘Enorme surpresa’

A esposa de Alec Baldwin, que ficou marcado nos últimos meses por se envolver na morte em set de filmagem, anunciou, nesta terça-feira (29), que o ator vai ser pai novamente. Hilaria, a mulher do hollywoodiano, utilizou as redes sociais para compartilhar a notícia com os fãs. Ela está grávida do sétimo filho do ator com ela.

No vídeo, aparecem os pequenos Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Lúcia, entre idades de oito a um ano, comemorando a chegada do novo “irmãozinho”. Assista:

"Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos uma empolgante e enorme surpresa: mais um Baldwinzinho está chegando neste outono. Tínhamos certeza de que nossa família estava completa e estamos muito felizes com essa surpresa", escreveu na legenda.

Além dos seis filhos com a atual esposa, Alec também é pai do modelo Ireland Baldwin, de 26 anos, fruto da união com a atriz Kim Basinger.

