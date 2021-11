Advogada acusa Alec Baldwin de 'roleta russa' por disparar arma sem checar

O caso do tiro acidental de Alec Baldwin, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza do filme Rust, ganhou um novo capítulo. A supervisora Mamie Mitchell, que trabalhava no set do filme, está processando o ator e os produtores alegando que também se feriu no incidente. As informações são do site Epipoca.

VEJA MAIS

Mitchel acusa os envolvidos de agressão, provocação intencional de perturbação emocional e provocação intencional de dano. De acordo com documentos da corte, Mamie e sua advogada Gloria Allred afirmaram que o roteiro de Rust não pedia que a arma fosse disparada na cena em que o incidente ocorreu. "Não havia nada no roteiro sobre a arma ser disparada pelo acusado Baldwin ou qualquer outra pessoa", conta a supervisora.

Mitchell afirma que Baldwin não deveria ter tocado na arma antes de se certificar que não estaria carregada e não causaria dano a ninguém na linha de tiro.

Em coletiva, a advogada Gloria Allred afirmou que o comportamento de Alec Baldwin foi inconsequente por não ter checado a arma antes de dispará-la. Ele brincou de roleta russa.

“Em nossa opinião, o senhor Baldwin escolheu brincar de Roleta Russa quando ele disparou uma arma antes de checar ou sem ter o armeiro fazendo isso em sua presença. Seu comportamento e o comportamento dos produtores de Rust foi irresponsável.”