Envolvido em polêmica morte em set de filmagem, Alec Baldwin sai em defesa de Chris Rock

O ator Alec Baldwin saiu em defesa do amigo Chris Rock sobre a briga com Will Smith que aconteceu durante a última cerimônia do Oscar, no domingo, 26. Ele usou as redes para demonstrar o apoio ao amigo de longa data, que recebeu um tapa de Smith ao vivo depois de ter feito uma piada sobre o cabelo de Jada Pinkett, esposa do astro.

VEJA MAIS

"Não vi muito sobre como, ou mesmo se, os produtores atenderam o Chris. Mas eu te amo, Chris Rock", escreveu Baldwin no Twitter.

O astro da série "30 Rock" ainda alfinetou a premiação do Oscar. "Sinto muito que o Oscar tenha se transformado no The Jerry Springer Show", disse Baldwin se referindo ao talk show conhecido por ter muitos barracos.

Nos comentários, muitos fãs concordaram com Baldwin. "É realmente impressionante que Will Smith não tenha sido responsabilizado pelo que aconteceu", escreveu um seguidor. "É incompreensível que Will Smith não tenha sido expulso do evento na mesma hora em que agrediu o Chris Rock", opinou outro. "A piada dele foi de péssimo gosto, mas daí a partir para a agressão já é um exagero", ponderou outra pessoa.

VEJA MAIS

Tapa polêmico

A polêmica começou na cerimônia de entrega do Oscar 2022, na noite do domingo (26). Chris Rock era um dos apresentadores e fez uma piada sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith, dizendo que ela deveria estar na continuação do filme "G.I Jane" por conta do visual com cabelos raspados. Jada sofre de alopecia, doença que causa queda de cabelos, e Will Smith ficou irritado com a piada, foi quando subiu ao palco e deu um tapa em Chris para defender a esposa.

Amigo de Chris, Alec Baldwin está envolvido na polêmica morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, após disparar uma arma que tinha munição verdadeira durante as filmagens do filme "Rust".