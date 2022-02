Família de Halyna Hutchins, cineasta morta em set de filmagem, processa Alec Baldwin

A família da cineasta morta no set de filmagem de "Rust", Halyna Hutchins, deu entrada na justiça americana com uma ação de morte injusta contra o ator Alec Baldwin. Também respondem a ação, as companhias de produção do filme, os produtores e outros membros da equipe de filmagem. O acidente fatal ocorreu em outubro do ano passado, em Santa Fé, no Novo México.

Hutchins estava próxima ao cinegrafista Joel Souza, que também foi ferido, quando o revólver suado por Baldwin durante a atuação, disparou um projétil de verdade, surpreendendo muitos dos presentes no set de filmagem.

O processo, instaurado em Santa Fé, alega que o ator e os demais envolvidos violaram padrões da indústria por Baldwin que prejudicaram a segurança no set de filmagem.