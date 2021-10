Equipe de ‘Rust’ brincou com as armas antes da morte de diretora

Os integrantes da equipe do filme “Rust” teriam brincado com as armas carregadas com munição verdadeira horas antes do ator Alec Baldwin matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins, com um tiro acidental. As informações são do site Catraca Livre.

A informação sobre a brincadeira veio ao público pela CEO do portal The Wrap, Sharon Waxman. Ela falou sobre o assunto durante entrevista ao jornalista Don Lemon, na CNN americana, na última segunda-feira (26). A brincadeira consistia em disparar tiros contra latas de cerveja. Sharon informou que essa é uma brincadeira comum no set, quando há tempo livre.

Sharon disse que uma das armas usadas na brincadeira foi entregue depois para Alec Baldwin. Durante a filmagem, Alec usou a arma e atingiu a diretora de fotografia e o diretor do filme. O ator informou à polícia que a arma lhe havia sido entregue com a informação de que estava sem munição.

Ao ser questionada sobre a suposta brincadeira, a produção de ‘Rust’ não confirmou a prática. A produção reemitiu a mesma declaração à imprensa sobre os acontecimentos no set.

“A segurança do nosso elenco e equipe é a prioridade máxima da Rust Productions e de todos os associados à empresa. Embora não tenhamos sido informados de nenhuma reclamação oficial relativa à segurança sobre armas ou adornos no set, realizaremos uma revisão interna de nossos procedimentos enquanto a produção estiver paralisada. Continuaremos a cooperar com as autoridades de Santa Fé na investigação e a oferecer serviços de saúde mental ao elenco e à equipe durante este momento trágico”.