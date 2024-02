BAFTA 2024: Confira os looks exclusivos das celebridades no tapete vermelho

Seguindo a temporada de premiações, a 77° edição do BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), reuniu estrelas e astros de Hollywood neste domingo, 18, em Londres.

Além da cerimônia, que consagrou “Oppenheimer” o grande vencedor da noite, o tapete vermelho do "Oscar Britânico" voltou os olhares do público com peças exclusivas usadas por Emma Stone, Margot Robbie, Naomi Campbell, Ayo Edebiri e príncipe William.

Cate Blanchett, que venceu a categoria de Melhor Atriz em 2023, foi uma das celebridades mais elegantes da noite com um vestido da Louis Vuitton e acessórios que somaram estilo e personalidade à produção. Já Emma Stone, concorrente a Atriz Principal, apostou na cor do ano ‘Peach Fuzz’, para brilhar na premiação.

Margot Robbie, por sua vez, manteve a aposta em mais um look referente à boneca Barbie. Dessa vez, a estrela vestiu um poderoso vestido personalizado da Armani Privè, de seda rosa e veludo preto, com decote em coração e bordado com lantejoulas pretas, combinando com as luvas de ópera.

Além dos vestidos extravagantes, outras estrelas optaram por algo mais clássico e monocromático, como Carey Mulligan, Dua Lipa e Ayo Edebiri. Veja os looks abaixo:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)