Anya Taylor-Joy marca presença em tapete vermelho de ‘Duna 2’ e confirma participação no filme

Anya Taylor-Joy, famosa por sua atuação em “O Gambito da Rainha” e “O Menu”, surpreendeu ao aparecer no tapete vermelho de lançamento de “Duna: Parte 2” em Londres, Inglaterra. A atriz, que até então não estava com o nome entre os demais atores do longa, foi confirmada como parte do elenco. A informação é da revista Variety.

A personagem de Anya na produção é descrita como importante para o enredo, mas sem muitos detalhes. As especulações são de que a atriz interprete Alia, irmã de Paul Atreides e filha de Lady Jessica - sem confirmações oficiais.

Além de Anya Taylor-Joy, “Duna: Parte 2” também conta com Austin Butler, Florence Pugh e Léa Seydoux no novo filme. Timothée Chalamet, Zendaya e Rebecca Ferguson continuam no elenco da obra. Os longas são adaptações cinematográficas do livro homônimo de Frank Herbet, publicado em 1964. A direção é de Denis Villeneuve, conhecido por “Blade Runner 2049”, “A Chegada” e “Sicario”.

“Duna” se passa em um futuro distante e relata a vida de Paul Atreides (Timothée Chalamet), herdeiro do Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), e os desafios enfrentados em Arrakis, um planeta desértico. Junto a sua mãe e concubina do duque, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Paul precisa fugir e lutar para sobreviver ao lado de um povo desconhecido, os Fremen.

A parte um da história está disponível no catálogo da HBO Max, enquanto a parte dois estreia dia 29 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)