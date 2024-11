Avião faz pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos após pegar fogo

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na madrugada deste sábado (09.11), após pegar fogo. Conforme informações divulgadas pelo portal G1 de SP, o incidente ocorreu por volta das 2 horas, com um avião cargueiro da empresa Total Cargo.

Foram necessários três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e outros cinco do Corpo de Bombeiros para combater as chamas da aeronave, na pista do terminal. Pela manhã, o fogo já havia sido controlado e os bombeiros faziam o trabalho de rescaldo, por volta das 7h. A carga do avião também estava sendo retirada do local por volta desse horário.

Não há registro de vítimas.