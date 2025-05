Arcebispo de Belém celebra novo Papa e reforça missão da igreja de acolher a todos

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, publicou uma mensagem especial à comunidade católica por ocasião da eleição do novo Papa, Leão XIV. Inspirado pela liturgia do "Bom Pastor", celebrada no quarto domingo da Páscoa, Dom Alberto ressaltou que a Igreja é chamada a ser sempre nova, acolhedora e aberta a todos os povos, reforçando o compromisso com o amor, a escuta e o serviço à humanidade.

Para o arcebispo, a escolha do novo sucessor de Pedro é um sinal claro da ação do Espírito Santo, que continua a conduzir a Igreja mesmo em tempos desafiadores. “Deus não se repete. Ele é sempre novo”, afirmou, destacando que a missão da Igreja é universal e inclusiva, voltada especialmente aos pobres, sofredores e marginalizados.

Dom Alberto enfatizou a importância de viver a fé com coragem, sem medo de “sonhar alto”, rejeitando atitudes condenatórias e polarizações ideológicas. Segundo ele, o novo pontificado deve ser marcado pelo ardor missionário e pela disposição de anunciar o Evangelho com amor e verdade, à semelhança de Jesus, o Bom Pastor.

A Arquidiocese de Belém, segundo o arcebispo, oferece “imediata adesão e promessa de fidelidade” ao Papa Leão XIV, e se compromete a caminhar unida ao novo líder da Igreja, levando adiante a missão de evangelizar “até os confins da Terra”, como fizeram Paulo e Barnabé. A mensagem termina com um chamado à unidade e ao testemunho de fé: “Seguimos o Bom Pastor que caminha à frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz”.