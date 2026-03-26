Tupinambá, Crocodilo e Rubi recebem título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial em Belém

A Câmara Municipal de Belém realizou uma sessão solene na tarde desta quarta-feira, 25 de março de 2026, para prestar homenagem a três das mais tradicionais aparelhagens sonoras da capital paraense: Tupinambá, Crocodilo e Rubi. A cerimônia celebrou a oficialização dessas estruturas como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município, um reconhecimento institucional à relevância histórica e social que esses gigantes do som possuem para a população local.

Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Fotos: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação) Sessão solene na capital paraense homenageia Tupinambá, Crocodilo e Rubi (Foto: Divulgação)

A iniciativa da homenagem e do projeto de lei que garantiu o título de patrimônio foi do vereador Michell Durans. A proposta, que visa salvaguardar a identidade visual e sonora das aparelhagens como símbolos da cultura popular do Pará, foi sancionada pelo prefeito de Belém, Igor Normando. Com o novo status, as estruturas passam a contar com uma camada extra de proteção e incentivo para a preservação de suas atividades e tecnologias características.

“Essa comenda vai servir para que a gente possa, daqui pra frente, galgar novos espaços e crescer muito mais”, disse DJ Dinho, do Tupinambá.

O evento contou com a presença de proprietários, DJs e técnicos das aparelhagens homenageadas, além de parlamentares e entusiastas do movimento. Durante a solenidade, o público presente destacou como o Tupinambá, o Crocodilo e o Rubi funcionam como motores da economia criativa e da difusão do tecnomelody e do brega, gêneros que definem a identidade musical contemporânea da Amazônia.

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O reconhecimento reforça o papel das aparelhagens não apenas como fontes de entretenimento, mas como equipamentos culturais vivos que movimentam multidões e mantêm acesa a tradição das festas de subúrbio e das comunidades ribeirinhas. A cerimônia na Câmara Municipal de Belém marca um passo importante para a valorização de uma estética genuinamente paraense que, há décadas, exporta tendência e tecnologia para o restante do país.

Além disso, o cantor e compositor Tonny Brasil recebeu uma homenagem. O cantor, compositor e produtor faleceu em 2024, aos 57 anos. Este mês, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará oficializou a obra de Tonny Brasil como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.