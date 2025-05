Novena do Perpétuo Socorro: tradição de quase 80 anos vira patrimônio cultural de Belém

A Prefeitura de Belém reconheceu oficialmente a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município na última segunda-feira (19). As novenas são realizadas todas as terças-feiras no Santuário da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na avenida Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo. De acordo com a publicação, a lei entra em vigor na data de sua divulgação.

O pároco, padre Cleidivan Neres Brito, comentou sobre o reconhecimento: “Para nós, representa uma conquista muito importante. É o reconhecimento de algo que, na prática, já acontece. Essa novena de fato faz parte da cultura local de Belém e também de cidades vizinhas, pois existe desde 1947. Já estamos nos aproximando dos 80 anos”, disse. “Graças a Deus, ela foi assimilada pela cultura local. O reconhecimento é importante porque dá visibilidade para a algo que acontece fielmente todas as terças-feiras nesta igreja”, afirmou.

O padre também destacou aspectos únicos dessa devoção: “A novena do Perpétuo Socorro tem características muito próprias. Para começar, é uma novena que é muito afetiva. É uma novena que chegou para o devoto pela via do afeto. Aqui, o devoto sempre veio por causa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E essa devoção chegou para o devoto geralmente pela via do afeto: foi um avô, uma avó, foi um pai, foi uma mãe, que, de repente, já não está mais entre nós”.

Ele também destacou uma particularidade que chama a atenção: a presença do público masculino. É uma novena muito buscada pelos homens, o que costuma impressionar. Porque, geralmente, no dia a dia das nossas igrejas, a presença de mulheres é maior do que a de homens”, contou.

(Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Devotos destacam importância de Nossa Senhora

João Lauro Furtado Pereira de Sousa, 70 anos, professor aposentado, é devoto há mais de meio século: “Frequento essa novena há 55 anos. Aprendi com minha mãe a buscar em Nossa Senhora a fonte de fé e força para minha vida. Toda terça-feira venho aqui renovar minha energia. Saio fortalecido e feliz. Trabalhei nessa paróquia por 30 anos, como ajudante, preparador de crisma e coordenador da missa dos jovens”, disse. “Esse é um momento de agradecer e de pedir: com gratidão agradecemos, e com esperança pedimos o que precisamos para viver”, afirmou.

(Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A vendedora de tacacá Maria das Graças Salimos Bittencourt, 77 anos, contou que frequenta a novena desde criança. “Quem me trazia era minha mãe, Marina Salimos Bittencourt. A novena representa tudo para mim. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é nossa mãe espiritual”, disse. “A minha mãe faleceu em 1994, mas dizia que, quando partisse, Nossa Senhora seria nossa mãe. E é assim até hoje. Eu e minhas seis irmãs seguimos essa devoção com muita fé. Gosto de tomar banho com água benta. Sempre digo: ‘Me jogue bem água, padre’. É uma fé fervorosa”, contou.

A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deste ano será realizada entre os dias 18 e 27 de junho, com o tema “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rainha Assunta ao Céu”. O tema faz alusão ao dogma da Assunção da Santíssima Virgem, definido há 75 anos pelo Papa Pio XII, em 1950. Já o lema - “Acolhei-nos como Peregrinos da Esperança” - remete ao Jubileu Ordinário Peregrinos da Esperança, que está sendo celebrado em 2025.

(Foto: Thiago Gomes/O Liberal)