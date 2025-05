‘Geladões’: Belém recebe mais 27 novos ônibus climatizados nesta sexta-feira (30)

A Prefeitura de Belém entrega, nesta sexta-feira (30), mais 27 ônibus climatizados que passarão a integrar a frota do transporte coletivo urbano da capital. A cerimônia está prevista para as 10h, no estacionamento do Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, com a presença do prefeito Igor Normando.

De acordo com a gestão municipal, os novos veículos, conhecidos como “Geladões”, serão distribuídos entre as empresas que operam o sistema de transporte público em Belém, contemplando diferentes linhas e regiões da cidade.

A entrega faz parte do processo de renovação da frota iniciado pela Prefeitura, com a proposta de substituir gradualmente veículos antigos e melhorar as condições de deslocamento da população.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca ampliar o número de ônibus com ar-condicionado em circulação e contribuir para a modernização do sistema de mobilidade urbana da capital.