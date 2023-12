Santuário do Perpétuo Socorro lota de devotos para a última novena do ano

Fiéis e devotos foram agradecer e receber as bênçãos da última novena do Perpétuo Socorro, em Belém, ao longo de toda a terça-feira (26). A principal mensagem do dia foi sobre a importância de agradecer pelo ano vivido e esperança por dias melhores. O padre Cleidivan Nery Brito, um dos responsáveis em celebrar as novenas, explica que a novena de Perpétuo Socorro é considerada um patrimônio pelo povo de Belém. E ele destaca que a última do ano traz um caráter especial, pois vem somada com a festividade do Natal. E diante disso, é comum que os fiéis fiquem mais reflexivos.

"As pessoas vêm para o santuário nessa época do ano trazendo os melhores sentimentos de esperança, de desejo de renovação, de reconstrução da vida e entre outros bons sentimentos. É isso que vejo durante as cerimônias por parte dos devotos. Eles fazem questão de vir consagrar com Nossa Senhora por tudo que viveram ao longo do ano por meio das conquistas e dificuldades", destaca o padre.

A aposentada Maria José Oliveira, 72, já perdeu a conta do tempo que é frequentadora da novena de Perpétuo Socorro. "Eu frequento aqui desde quando era solteira", pontua. Mas nos últimos anos, ela optou em ser mais assídua nas novenas que marcam o fim e o início de um novo ano.

"Já tem alguns anos que eu frequento mais essas duas novenas, a última e a primeira do ano. É uma forma de vir para agradecer e começar um novo ciclo com esperança", destaca a devota.

Maria José diz que tem muito o que agradecer pelo ano de 2023. Recebeu a bênção da cura de um neto e de duas irmãs. "Depois de Deus a minha ligação direta é com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse ano o meu neto e duas irmãs passaram por problemas de saúde. Eu me peguei com Nossa Senhora e ela nos abençoou. Só tenho o que agradecer", diz a devota.

A Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem uma tradição em Belém. A denominação “novena perpétua” vem do fato de que as orações que fazem parte dessa devoção são rezadas num determinado dia da semana, mas em todas as semanas do ano, ininterruptamente. Na próxima terça-feira (2), será a primeira novena de 2024.

História

A tradição de celebrar a novena de Perpétuo Socorro tem mais de oitenta anos. Começou em 1922, na Província Redentorista de São Luís, nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, essa devoção propagou-se pelo mundo todo. Vale lembrar que o Papa Pio IX entregou o ícone aos cuidados dos Missionários Redentoristas em 1866. E os missionários começaram a divulgar a devoção em suas paróquias, nas missões populares e, enfim, 61 anos após receberem a missão especial dada pelo Papa, os missionários começaram as novenas perpétuas nos Estados Unidos e a celebração se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, não apenas nos santuários, mas em milhares de capelas e outras localidades, a novena é celebrada.