Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

As erveiras do Mercado do Ver-o-Peso receberam o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2), reconhece o ofício das feirantes que produzem e comercializam artigos medicinais naturais voltados ao cuidado da saúde física e espiritual.

“São consideradas Erveiras do Mercado do Ver-o-Peso as feirantes que produzem e comercializam artigos medicinais naturais destinados ao tratamento de saúde física e espiritual”, detalha a lei sancionada pelo governador Helder Barbalho.

Quem são as erveiras do Ver-o-Peso?

As erveiras são as vendedoras de ervas, folhas e cheiros do Ver-o-Peso, um dos mais importantes mercados de Belém, no Pará. O trabalho delas envolve o uso de ervas para preparar banhos, essências e colônias para diferentes propósitos, como atrair amor, prosperidade e saúde.

Câmara

O ofício das erveiras do Mercado do Ver-o-Peso também já foi reconhecido, em 2024, como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém. A aprovação do projeto de lei de autoria da Bancada Mulheres Amazônidas (Psol) ocorreu no dia 24 de abril do ano passado pela Câmara Municipal de Belém.