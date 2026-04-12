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Mari Fernandez muda o visual e surge loira para novo projeto musical

Cantora passou por transformação em São Paulo e adotou tom mais natural e iluminado para gravação de “Mari no Barzinho”

O Liberal
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Mari Fernandez muda o visual e surge loira para novo projeto musical. (Foto: @luiisff1)

A cantora Mari Fernandez surpreendeu os fãs ao aparecer com um novo visual nesta sexta-feira (10), em publicação nas redes sociais. A artista deixou para trás os fios ruivos e adotou um loiro mais natural e iluminado, marcando uma mudança significativa em sua imagem.

A transformação foi realizada em São Paulo pelo profissional Washington Nunnes e envolveu um processo cuidadoso que durou cerca de três dias. Como o cabelo já apresentava sinais de sensibilização devido ao uso frequente de ferramentas de calor, foi necessário um tratamento intensivo para preservar a saúde dos fios durante o clareamento.

A proposta foi resgatar um tom de fundo mais natural, inspirado na coloração da infância da cantora. O resultado é um loiro com nuances de bege dourado, aplicado de forma difusa, sem marcações evidentes de mechas, criando um efeito iluminado, suave e sofisticado, além de valorizar o tom de pele da artista.

Além da nova cor, o corte também reforça a mudança de fase. Mari apostou em um estilo desconectado, com pontas mais leves e menos densas, garantindo movimento e modernidade. O visual é complementado por um franjão em formato piramidal, mais curto na parte central e alongado nas laterais, além de um repicado sutil que assegura volume equilibrado.

A mudança acontece em um momento especial da vida pessoal da cantora, que recentemente anunciou estar à espera de uma menina, fruto do relacionamento com Júlia Ribeiro.

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