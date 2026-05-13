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Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

O Liberal
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O cantor Ferrugem surpreendeu Thais Vasconcellos com um novo pedido de noivado e um anel de rubi e diamantes durante a celebração de seu aniversário. (Reprodução)

Thais Vasconcellos recebeu um novo pedido de casamento de seu marido, o cantor Ferrugem, durante a comemoração de seu aniversário na terça-feira (12). A influenciadora utilizou seu perfil nas redes sociais para detalhar o evento e o anel de noivado, além de esclarecer questionamentos sobre o estado civil do casal. De acordo com ela, este é o segundo pedido formal realizado pelo artista, motivado pelo desejo de planejar uma celebração que atenda às expectativas da esposa, uma vez que a primeira cerimônia ocorreu de forma inesperada.

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A influenciadora explicou a situação aos seguidores afirmando: "Fui supersurpreendida pelo meu marido que me pediu em casamento de novo. Pra quem está perguntando, a gente é casado. A gente casou dia 14 de maio, fizemos uma festa, e, depois, 14 de maio do ano seguinte, a gente casou no papel. Só que a gente não teve uma super festa, do meu jeito, foi uma festa surpresa organizada pelo Jheison".

O anel utilizado no pedido é composto por uma pedra de rubi, diamantes e ouro 18k, atendendo a uma preferência manifestada anteriormente pela influenciadora. Em publicação posterior, ela descreveu o simbolismo da peça e o significado do momento: "Ontem não foi só sobre celebrar mais um ano de vida… foi sobre viver, mais uma vez, um dos maiores sonhos do meu coração. Fui pedida em casamento novamente pelo amor da minha vida, e mesmo já sendo casados, esse momento carrega um significado impossível de explicar. A rubi simboliza paixão, coragem, amor eterno e vitalidade… Ainda não sei como será, se de branco, na igreja ou de qualquer outra forma… mas tenho certeza de uma coisa: será um sonho vivido ao lado dele".

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