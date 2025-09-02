O último final de semana do mês de agosto deixou o público paraense marcado por apresentações memoráveis em diferentes pontos de Belém e em diferentes dias. O fim de semana marcante começou com a turnê “Inevitável: A Festa”, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, na sexta-feira (29), no estacionamento do estádio Mangueirão. No sábado (30) foi a vez de Ferrugem se apresentar na Assembleia Paraense com sua turnê “F10”. Já no domingo (31), Simone Mendes se apresentou no festival “Entrelaçados”, no Mangueirão, e teve a presença de outros nomes da cena, como: Limão com Mel, Thiago Costa e Seu Desejo.

Cena Bis: Bruno e Marrone, Ferrugem e Simone Mendes agitam o fim de semana dos paraenses Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal) Show da dupla Bruno e Marrone em Belém (Carmem Helena / O Liberal)

A sequência de shows começou em alto estilo na sexta-feira (29) com a turnê “Inevitável: A Festa”, da consagrada dupla Bruno e Marrone. O estacionamento do estádio Mangueirão foi o palco para um repertório repleto de sucessos que fizeram o público cantar sem parar. A proposta inovadora do show, que adapta o espetáculo à cultura local, criou uma conexão única com o público e garantiu um momento verdadeiramente especial. Enzo, filho de Bruno, e Dino Fonseca completaram a noite com suas participações.

VEJA MAIS

No sábado (30), a vez foi do samba e pagode. A Assembleia Paraense recebeu a turnê “F10” de Ferrugem, que celebra os dez anos de carreira do cantor. O espaço ficou lotado para ver de perto o artista, que possui mais de 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e quase 10 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify. O público transformou o local em um coral vibrante, cantando em voz alta todos os hits que marcaram a trajetória do cantor.

Cena Bis: Bruno e Marrone, Ferrugem e Simone Mendes agitam o fim de semana dos paraenses Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Show do pagodeiro Ferrugem (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

O domingo (31) fechou o fim de semana com chave de ouro no festival “Entrelaçados”, realizado no próprio Mangueirão. O grande destaque foi Simone Mendes, que subiu ao palco levando emoção, romantismo e toda a força da música sertaneja, proporcionando uma noite mágica e inesquecível. O festival ainda contou com outras atrações de peso da cena sertaneja, como Limão com Mel, Thiago Costa e Seu Desejo.

Cena Bis: Bruno e Marrone, Ferrugem e Simone Mendes agitam o fim de semana dos paraenses Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal) Festival 'Entrelaçados' no Mnagueirão (Carmem Helena / O Liberal)