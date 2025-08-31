Bruno e Marrone reúnem multidão em Belém com a turnê 'Inevitável: A Festa'

A dupla Bruno e Marrone reuniu uma multidão na noite da última sexta-feira (29), no estacionamento do Mangueirão, em Belém, com o show da turnê “Inevitável: A Festa”. O público cantou junto os grandes sucessos da carreira e vibrou com a proposta inovadora do projeto.

Um momento de destaque contou com a participação do cantor sertanejo Enzo Rabelo, de 17 anos, que é filho de Bruno e já se apresenta desde 2018, quando tinha 10 anos. Seu primeiro sucesso foi “Perfeitinha”, lançada em 2023 em todas as plataformas digitais e no YouTube, com direito a clipe.

Enzo Rabelo, filho de Bruno (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Confira algumas fotos do show:

Bruno e Marrone no Mangueirão Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

O show reinventou a experiência musical sertaneja em um formato itinerante e envolvente. O grande diferencial é a adaptação feita pela dupla e por toda a estrutura da apresentação a cada local, aproximando-se ainda mais do público por meio da cultura regional.

Outra participação ficou a cargo do cantor de pop rock Dino Fonseca, que iniciou a carreira solo em 2014 com o álbum “Acoustic Sessions”. Desde então, consolidou-se como um dos grandes nomes do cenário pop rock local, incluindo no repertório clássicos de Roxette, Bon Jovi, Pink Floyd e Led Zeppelin.