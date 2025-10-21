Capa Jornal Amazônia
Taís Araújo encara o medo ao estrear nova série de terror no Globoplay

Atriz viverá pela primeira vez o papel de uma delegada; ela se mostrou empolgada com o lançamento de Reencarne

Bruna Dias
fonte

Taís Araujo será a Delegada Lopes, em Reencarne (Estevam Avellar)

O medo do sobrenatural e do que não pode ser visto trouxe para o elenco de Reencarne, nova série de terror original do Globoplay, o desafio de realizar um trabalho em uma atmosfera sombria e recheada de suspense. Ao longo de nove episódios – todos liberados de uma vez – a série conduz o público por uma jornada entre o mundo físico e o espiritual, explorando os limites entre vida e morte, bem e mal, desejo e redenção.

A produção, que estreia nesta quinta-feira, 23, apresenta uma série de assassinatos misteriosos que assombram uma cidadezinha no interior de Goiás, que tem como delegada a cética Bárbara Lopes (Taís Araújo). Na investigação, ela começa a viver experiências sobrenaturais que desafiam sua visão racional do mundo.

“Eu aceitei o convite para viver essa personagem justamente por não ser uma espectadora de terror. Nesse elenco, todo mundo fala que não gosta de assistir, mas fazer essa série foi um exercício muito interessante. Quando o convite surgiu, eu falei: ‘odeio terror, mas ao mesmo tempo pensei: o que falta eu fazer mais?’ São anos de carreira, na ocasião eram 27, porque gravamos em 2023. E é isso: eu vou passear por outros gêneros! Quando comecei a ler o roteiro, achei tão genial, com muita originalidade. Essa coisa de passar pela música sertaneja, um terror quente, suado e brasileiro. Nunca fiz nenhuma personagem que segurasse uma arma, uma delegada. Então, apesar de todos esses anos de carreira, ainda tem uma infinidade de coisas para fazer”, disse Taís Araújo, em coletiva de imprensa online.

A atriz disse que, durante sua trajetória, nunca tinha recebido um convite para viver uma personagem parecida com a Bárbara e, além disso, para atuar com o gênero proposto para Reencarne. Taís destacou ainda a importância de ela não ser vista como uma profissional colocada em determinadas “caixinhas”, mas sim como alguém com diversas possibilidades de atuação.

“Fiquei muito seduzida por ter três homens pretos escrevendo (Elisio Lopes Jr., Juan Jullian e Igor Verde), além de Amanda Jordão. Achei que a gente pudesse ter algo muito original por ter pessoas com essas origens. Fui seduzida por esse papel porque havia muita coisa nova, algo que eu não tinha explorado para fazer essa personagem”, acrescentou a atriz.

Taís aproveitou para falar sobre nunca ter vivido nenhuma experiência sobrenatural: "Não, nunca vivi. Morro de medo. Inclusive, eu rezo para não ver, para não ouvir, para nada disso. E a Bárbara é uma mulher cética. É uma delegada, ela está investigando mortes em série, é absolutamente cética e, de repente, ela é atravessada pelo sobrenatural."

Reencarne marca também o retorno de Taumaturgo Ferreira, que estava afastado de projetos da Globo desde 2019, quando fez Ilha de Ferro. O ator será Valdir, um ambicioso subdelegado, subordinado a Bárbara. Valdir percebe quando a chefe começa a ter comportamentos estranhos, mas hesita em ajudar, já que, na sua ausência, ele assumiria como responsável caso algo acontecesse com a delegada.

"Quando o Bruno Safadi (diretor) me fez o convite e me contou a história inteira no telefone, falei: 'Nossa, são duas coisas: uma maravilhosa, que é trabalhar com o Bruno, e outra, fazer uma série de terror, porque eu não assisto filme de terror, eu não quero saber de terror. Eu fico muito impressionado, desde garoto não gosto de ver coisas de terror, de gravar essas imagens'", relembra o ator.

 

