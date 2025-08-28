Capa Jornal Amazônia
Sextou em Belém com a dupla: Bruno e Marrone e diversas atrações

A programação marca o último final de semana de agosto e leva o público do palco do Theatro da Paz ao estacionamento do estádio Mangueirão

Gustavo Vilhena*
fonte

Bruno e Marrone apresentam a turnê "Inevitável - A Festa", nesta sexta (29), em Belém. (Reprodução)

Mais uma sexta-feira de entretenimento variado começa em Belém do Pará no dia 29 de agosto. O “sextou” desta semana marca o fim do mês e traz à cidade a dupla Bruno e Marrone com a turnê “Inevitável: A Festa”, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” e a “Noite Cultural” em comemoração aos 16 anos do CCAC (Centro Cultural Atores em Cena).

O show da dupla sertaneja será no estacionamento do estádio Mangueirão, com abertura dos portões às 20h. Já a peça teatral ocorrerá no Theatro da Paz, também às 20h, e a Noite Cultural será no Centro Cultural Atores em Cena, localizado na Avenida Nazaré.

O novo projeto “Inevitável – A Festa” de Bruno e Marrone, que marcou gerações com canções e vozes inesquecíveis, chega a Belém com uma proposta que reinventa a experiência musical sertaneja em um formato itinerante e envolvente. O grande diferencial é a adaptação feita pela dupla e por toda a estrutura da apresentação a cada local, aproximando-se ainda mais do público por meio da cultura regional. Além do novo formato, outras surpresas podem incluir apresentações solo, convidados especiais e até a participação de familiares dos artistas.

Em Belém, as atrações confirmadas são Enzo Rabelo e Dino Fonseca – cantores de sertanejo e pop rock, respectivamente. Enzo, de 17 anos, é filho de Bruno e já se apresenta como cantor desde 2018, quando tinha 10 anos. Seu primeiro sucesso foi “Perfeitinha”, lançada em 2023 em todas as plataformas digitais e no YouTube, com direito a clipe. Dino Fonseca, por sua vez, iniciou a carreira solo em 2014 com o álbum “Acoustic Sessions”. Desde então, consolidou-se como um dos grandes nomes do cenário pop rock local, incluindo no repertório clássicos de Roxette, Bon Jovi, Pink Floyd e Led Zeppelin.

Os ingressos para o show de Bruno e Marrone estão disponíveis no site Bem Ingressos, com preços a partir de R$ 140.

No Theatro da Paz, a partir das 20h, Odilon Wagner e Marcello Airoldi se apresentam no espetáculo “A Última Sessão de Freud”. A peça, dirigida por Elias Andreato, propõe um encontro fictício e profundamente filosófico entre Sigmund Freud, pai da psicanálise, e o escritor e pensador cristão C.S. Lewis. A interpretação dos atores mergulha em um debate perspicaz e intenso sobre fé, razão, ciência, os limites do conhecimento humano e o sentido da existência. Dessa forma, a montagem provoca no público uma reflexão sobre questões existenciais e filosóficas universais.

Freud

Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do teatro ou pelo site Ticket Fácil.

Mais cedo, às 18h, na Avenida Nazaré, no centro de Belém, o Centro Cultural Atores em Cena recebe a “Noite Cultural – Edição Comemorativa de 16 anos do CCAC”. O evento contará com apresentações teatrais, musicais, de dança e karaokê. Com entrada gratuita, a programação é um convite para quem não pôde acompanhar o “Circuito Cultural” anteriormente – ou uma oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido pelo centro.

