Simone Mendes emociona milhares de fãs durante o Festival Entrelaçados, no Mangueirão, em Belém

O público paraense viveu uma noite inesquecível no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém, no último sábado (30), durante o Festival Entrelaçados. Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Simone Mendes, que emocionou milhares de fãs com a nova turnê “Cantando Sua História 2”. O show reuniu romantismo, emoção e a força da moda sertaneja.

Confira algumas fotos do show:

Bruno e Marrone no Mangueirão Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

No palco, Simone entregou um repertório que mesclou grandes sucessos de sua carreira solo. O projeto dessa turnê foi gravado na Arena da Amazônia, em Manaus, para mais de 30 mil pessoas.

A consagração de Simone Mendes em Belém confirma o momento especial que vive em sua trajetória solo. Premiada como “Melhor Cantora” no Troféu Imprensa e no Troféu Internet em 2025, a artista soma milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e arrasta multidões por onde passa.

No Mangueirão, a cantora celebrou com o público paraense não apenas seus números impressionantes, mas também a conexão afetiva construída ao longo dos anos, transformando a noite em uma verdadeira festa da música sertaneja.

O Festival Entrelaçados também reuniu outros grandes nomes do forró e do sertanejo, como Limão com Mel, Seu Desejo e Thiago Costa.