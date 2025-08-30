Simone Mendes, Limão com Mel, Seu Desejo e Thiago Costa se apresentam no Mangueirão

O Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém, será palco de um encontro histórico neste sábado (30), a partir das 21h. O festival “Entrelaçados” vai reunir grandes nomes do forró e do sertanejo: Simone Mendes, Limão com Mel, Seu Desejo e Thiago Costa. A produção é assinada pela Produtora Link e promete uma noite de celebração para milhares de fãs. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

A participação de Simone Mendes no festival chega em um momento especial da carreira. O projeto “Cantando Sua História 2”, gravado na Arena da Amazônia, em Manaus, para mais de 30 mil pessoas, consolidou a artista como uma das maiores vozes do país. O volume 1 do DVD já está disponível nas plataformas digitais e reúne seis faixas que marcam a nova fase, incluindo sucessos como “Saudade Proibida”, que levou a cantora ao topo do Spotify Brasil pela primeira vez, e “Me Ama ou Me Larga”, que soma mais de 52 milhões de streams.

Simone alcançou neste ano a marca de 15 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música, consolidando-se como a sertaneja mais ouvida do país. Ela mantém cinco músicas no Top 200 da Spotify e dois álbuns no ranking dos 100 mais ouvidos no Brasil, além de ultrapassar 2,1 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. “Vivo um momento muito especial na minha carreira e só tenho motivos para agradecer e celebrar”, destacou a artista em entrevista ao Grupo Liberal

O público paraense terá a oportunidade de assistir à nova turnê da cantora. Simone explicou que o repertório do show mistura romantismo, emoção e a tradicional moda sertaneja. “Estou levando meu novo show ‘Cantando Sua História 2’. Um show repleto de sucessos, momentos especiais e emocionantes e, claro, também terá o momento ‘modão’. Vai ser demais”, disse.

Ela também reforçou o carinho que tem pelo Estado. De acordo com ela, a energia do público nortista é sempre marcante. “Eu amo o Pará, o Norte do país todo. Sempre sou muito bem recebida e me sinto abraçada pelos paraenses. Eita terra boa, de cultura e comida maravilhosa”, declarou.

Simone Mendes tem colecionado conquistas em sua trajetória solo. Em 2025, a artista foi consagrada pelo júri técnico e pelo voto popular ao receber os prêmios de “Melhor Cantora” no Troféu Imprensa e no Troféu Internet, reafirmando sua força entre os principais nomes da música brasileira.

Desde que iniciou a carreira independente, a cantora emplacou sucessos que marcaram sua nova fase. O primeiro destaque veio com “Erro Gostoso” (2023), faixa que ultrapassa 410 milhões de plays, eleita “Hit do Ano” e “Sertanejo do Ano” no Prêmio Multishow, além de render a Simone uma indicação ao Latin Grammy. Canções como “Dois Fugitivos” (230 milhões de plays) e “Dois Tristes” (175 milhões) completam a lista de hits que consolidaram seu espaço no cenário musical.

No digital, os números reforçam a dimensão de seu alcance: são mais de 2 bilhões de streams apenas na discografia solo. Somam-se a isso 40,3 milhões de seguidores no Instagram, 17,2 milhões no TikTok e a presença constante nas trends, com músicas que viralizam na plataforma.

Forró romântico e clássicos inesquecíveis

O público terá muitos motivos para dançar, já que o forró vai ditar o ritmo da festa. Entre os destaques da programação estão nomes que arrastam multidões por onde passam, como a banda Seu Desejo, fenômeno do romantismo nordestino que chega à capital paraense após visitar várias cidades brasileiras. Liderada pelo casal Yara Tchê e Alessandro, a banda ultrapassa fronteiras e atrai novos públicos a cada apresentação, reunindo multidões em diferentes estados.

O sucesso é refletido nos números: são mais de 700 milhões de visualizações no YouTube, com destaque para hits como “Cama de Solteiro” (270 mil de visualizações), “Adeus Aquele Amor” (44 mil visualizações), “De Volta pro Amor” (38M) e “Não Sou Dessas” (14 mil visualizações). Nas plataformas digitais, a trajetória também é marcada por milhões de streams. Recentemente, o grupo foi indicado ao prêmio de Hit do Ano no TikTok Awards 2024 com a canção “Beijos, Blues e Poesia”.

Outra atração confirmada é a banda Limão com Mel, que vem para Belém celebrar mais de três décadas de trajetória. Sob o comando de Edson Lima e Adma Andrade, o grupo pernambucano segue com sucessos que marcaram gerações. Entre eles, canções como “Por Que Não Vê”, “Toma Conta de Mim” e “Anjo Querubim”, músicas que continuam mobilizando o público e se mantendo vivas no repertório do forró romântico. Com 32 anos de carreira completados este ano, a Limão com Mel reforça seu nome como um dos principais ícones do gênero.

O festival também ganha um toque paraense com a presença do cantor Thiago Costa. Reconhecido por sua potência vocal e pela fusão do arrocha com o sertanejo, gênero que batizou de “Sertanejo do Norte”, o artista promete representar a musicalidade da região no evento. Após estrear no Parárraiá em 2025, Thiago leva agora para o palco do festival sucessos que já conquistaram milhares de ouvintes.

Thiago falou sobre a expectativa para sua participação no festival. Ele destacou que se sente ansioso para o reencontro com o público e que a ocasião terá um significado ainda mais especial por acontecer no estádio.

Segundo Thiago, cada apresentação é única, mas esta promete marcar sua trajetória. “A expectativa está a mil, o coração acelerado para esse encontro com o público. Tenho certeza que será uma noite linda”, afirmou.

O artista também comentou sobre a preparação do repertório, que será pensado para envolver diferentes estilos e garantir a energia da festa.

“Estou preparando um repertório com muito carinho, sempre eclético, com aquele bloco de rock doido que a gente ama, e, claro, muita energia para ninguém ficar parado”, disse.

SERVIÇO

Festival Entrelaçados

Data: Sábado, 30 de agosto;

Horário: a partir das 21h;

Local: Estádio Olímpico do Mangueirão, Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.