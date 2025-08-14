O cantor Paulo Ricardo abriu a noite de shows no Estádio do Mangueirão, em Belém, nesta quinta-feira (14), levando ao público a nova turnê que celebra seus 40 anos de trajetória musical. Vestindo um look assinado por João Pimenta, o ex-vocalista do RPM subiu ao palco por volta das 23h25, exibindo personalidade e carisma.

Paulo Ricardo abre noite de shows no Mangueirão; palco ainda recebe Raça Negra e Fruto Sensual

A programação também contará com a participação do grupo Raça Negra, ícone do pagode romântico, e da banda paraense Fruto Sensual, que levaram ao evento uma mistura de ritmos como pop rock, pagode e brega paraense. O mega show comemorou os quatro anos do site Antagônico e reuniu diferentes gerações de fãs.

Durante a apresentação, Paulo Ricardo revisitou sucessos que marcaram época, como clássicos do RPM dos anos 80, além de músicas mais recentes, incluindo “O Verso”, em parceria com Rogério Flausino, do Jota Quest. A turnê, intitulada “Paulo Ricardo XL", também trouxe faixas do EP “Reinventar”, lançado este ano e pré-indicado ao Grammy Latino.

Antes das apresentações musicais, a atriz Danielle Winits subiu ao palco para abrir o festival. Ela falou sobre a alegria de estar na capital paraense:

“Eu já estive aqui algumas vezes com o teatro, mas nunca tinha vindo ao Mangueirão. Observar esse estádio incrível com esse povo mais incrível ainda é uma honra. Fico muito agradecida de poder estar aqui e ser recebida com tanto carinho e amor. Sempre que venho para Belém, vocês são incríveis! Espero voltar com mais teatro e filmes para vocês”, disse a artista.