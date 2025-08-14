Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Chegou o grande dia! Nesta quinta-feira (14), véspera de feriado, o Estádio do Mangueirão, em Belém, será palco, a partir das 21h, de um evento musical que reúne diferentes gerações e estilos. O cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista da banda RPM, e o grupo Raça Negra, ícone do pagode romântico, se apresentarão em um mega show que comemora os quatro anos do site Antagônico. A banda Fruto Sensual também integra a programação, prometendo uma noite animada e diversa, com repertório que mescla pop rock, pagode e brega paraense.

Paulo Ricardo abre a noite trazendo a nova turnê, que celebra quatro décadas de sua carreira na música brasileira. No show, o artista promete revisitar um vasto repertório, desde os grandes sucessos do RPM nos anos 80 até as composições mais recentes, como “O Verso”, parceria com Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest. Intitulada “Paulo Ricardo XL”, a turnê também incluirá canções do seu mais recente EP “Reinventar”, lançado este ano e pré-indicado ao Grammy Latino.

Feliz por estar de volta à capital paraense, Paulo Ricardo destacou sua conexão antiga e frequenta com a cidade. “Tenho uma relação muito íntima com Belém desde 86, quando me apresentei aí pela primeira vez e foi inesquecível”, iniciou, comentando que visita a cidade quase todo ano, às vezes até duas ou três vezes, devido ao público forte e fiel que o acompanha na região. “Eu só tenho a agradecer”, acrescentou.

No mesmo espaço onde ele fará sua apresentação - palco de grandes emoções do futebol paraense -, um hino ligado a história de Paulo Ricardo já foi entoado inúmeras vezes. Em 2017, os torcedores do Paysandu Sport Club, conhecidos como “a fiel”, adaptaram o refrão da música “Rádio Pirata” para transformar a letra em um vibrante grito de incentivo ao time: “Vamos para cima, Papão!”.

Paulo Ricardo comentou o reconhecimento e ressaltou a importância dessa conexão entre música e futebol brasileiro. “É uma honra imensa ter minha música associada a essa manifestação de massa e à paixão pelo futebol. Eu tive o privilégio de ter uma canção que caiu como uma luva. Fiquei muito emocionado com o vídeo [da torcida entoando]”, relembrou.

Dono de uma voz marcante, o cantor também é conhecido pela canção-tema do Big Brother Brasil há muitos anos. Ele conta que a letra de “Vida Real” veio “pronta” da produtora holandesa detentora dos direitos do programa. Na época, o acordo era que a TV Globo escolhesse um artista que fizesse a adaptação da música para a língua portuguesa. Foi, então, que surgiu o convite e em 2001 o RPM consagrou aquela que viria ser uma das canções que mais fazem os brasileiros se imaginarem como seria estar dentro do programa.

“Recebi a canção pronta em inglês e tive carta branca para fazer a versão em português. Foquei na questão moral das decisões sob pressão. Em 2001, ainda no RPM, fizemos o arranjo e fomos escolhidos pela Endemol como a melhor versão do mundo.” Desde 2012, ele cria versões anuais para o programa, conectando-se com os estilos e tendências do momento”, disse Paulo Ricardo.

“Eu fiquei muito surpreso com o poder de permanência do reality no Brasil e sua importância para suscitar discussões e temas sociais. É um orgulho fazer parte disso e me motiva a criar versões mais atuais a cada ano”, acrescentou.

SURPRESAS

Paulo Ricardo revelou que reencontrar os fãs é sempre um frisson. Sempre em busca de fazer um show único, ele recorreu as enquetes no Instagram para ouvir o público e montar uma narrativa música que passará por todas as fases de sua carreira, incluindo novidades que nunca apresentou ao vivo, como a música ‘É Hora de Lutar’, do filme ‘Spirit – O Corcel Indomável’. Outra que entra é ‘Chega de Saudade’ do álbum ‘Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinicius’.

“Esse show é uma superprodução com telões, câmeras ao vivo e figurino de João Pimenta. Terão momentos emocionantes e também uma surpresa: um dueto virtual com Renato Russo na música ‘A Cruz e a Espada’, graças à inteligência artificial”, adiantou o cantor.

DIVERSIDADE NO PALCO

E sobre a pluralidade do espetáculo, que inclui artistas como Luiz Carlos, com o Raça Negra, e Valéria Paiva, com Fruto Sensual, Paulo Ricardo comentou que a diversidade musical é um ‘plus’ a mais do evento. “A gente que gosta de música, gosta de tudo, e com certeza nós temos terrenos em comum, canções em comum e sentimentos”, comentou.

Ainda sobre o Raça Negra, ele afirmou estar animado em dividir o palco com os artistas. O grupo tem o poder de unir o público em um único coro, especialmente quando toca o clássico “Cheia de Manias”. Desde a introdução da música, é possível perceber a animação da plateia. Lançada em 92, a canção permanece em alta até hoje. Em entrevista ao Liberal, Luiz Carlos comentou que no Norte do país, “Cheia de Manias” e “Cigana” são sempre muito solicitadas.

Apesar de já ter participado de festivais com outros artistas como Blitz, Frejat e Biquíni Cavadão, esta será a primeira vez que Paulo Ricardo se apresenta com os pagodeiros. “Estou muito animado, vai ser muito divertido e bastante eclético”, acrescentou finalizando.

SERVIÇO

Raça Negra e Paulo Ricardo

Data: quinta-feira, 14 de agosto;

Local: Estádio do Mangueirão;

Horário: a partir das 21h;

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.