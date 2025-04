Dia Mundial do Livro: confira as obras literárias mais vendidas no mundo

Com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da escrita, da leitura e do estudo da literatura, foi escolhida a data de 23 de abril para comemorar o “Dia Mundial do Livro”. Essa celebração foi criada com o propósito de realçar a necessidade dos jovens e adultos se aproximarem mais dos livros e gerar maior reconhecimento aos autores que escrevem com a alma muitos de seus best-sellers.

Essa data foi definida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com o apoio da União Internacional de Editores, no dia 15 de novembro de 1995. Além disso, essa escolha faz uma homenagem ao nascimento e falecimento de figuras históricas e essenciais da Literatura, como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov, Garcilaso de la Vega, Josep Pla e Manuel Mejía Vallejo.

VEJA MAIS

Confira os livros mais vendidos do mundo:

A Bíblia

Sem dúvidas, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias comercializadas em todo o planeta. A Bíblia foi escrita historicamente entre 900 a.C. e 100 d.C., sendo redigida em hebraico, aramaico e grego, e foi traduzida para mais de 2 mil idiomas posteriormente.

Um Conto de Duas Cidades

O livro “Um Conto de Duas Cidades” foi escrito por Charles Dickens e publicado em 1859, vendendo mais de 200 milhões de cópias. A história se passa no contexto entre o antigo e o novo durante a Revolução Francesa, em que o autor explora temas humanos e as suas habilidades de transformação com o contraste entre duas cidades famosas: Londres, que representa a ordem e Paris, que simboliza o caos.

O Senhor dos Anéis

O escritor J. R. R. Tolkien publicou “O Senhor dos Anéis” no ano de 1954 e, até os dias atuais, continua sendo um clássico literário que vendeu mais de 150 milhões de exemplares e já se transformou em produções do cinema e séries. O livro é um romance de fantasia da continuação de “O Hobbit”, que apresenta a história de Frodo Bolseiro, um personagem pequeno e de baixa estatura que herda um Anel Único, o mais poderoso objeto mágico na trama.

O Pequeno Príncipe

O livro “O Pequeno Príncipe” foi escrito por Antoine de Saint-Exupéry em 1943 e é conhecido por narrar a trajetória de um aviador perdido que conhece um príncipe muito curioso. Com os anos, a obra tornou-se um clássico da Literatura e já vendeu mais de 140 milhões de cópias pelo mundo todo.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

A obra “Harry Potter e a Pedra Filosofal” foi publicada em 26 de junho de 1997 e é a primeira de uma sequência de 8 livros principais da autora J. K. Rowling. O livro ganhou notoriedade pela mídia após surgirem as adaptações do cinema e já acumula mais de 120 milhões de exemplares vendidos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)