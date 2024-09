Ciência e educação: em livro gratuito, pesquisadores brasileiros abordam interdisciplinariedade

A Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede CpE) e a Cátedra Unesco de Ciência para Educação lançam o livro “Educação tem ciência: como a ciência pode contribuir com a educação?”, escrito por Naercio Menezes Filho (Insper), Janaína Weissheimer (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN), Sidarta Ribeiro (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN) e Edmundo de Souza e Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ). Coordenada por Roberto Lent, coordenador geral da Rede CpE, a obra conta com edição de Maria Zaluar Guimarães, coordenadora adjunta do órgão.

VEJA MAIS

O livro é resultado de discussões levantadas acerca da colaboração da ciência na educação durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5CNCTI). O evento ocorreu entre 30 de julho de 1 de agosto desse ano, em Brasília, Distrito Federal. A proposta do 5CNCTI foi construir a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti), responsável por direcionar o setor até 2030.

A sessão “Ciência para a Educação e a Educação para a Ciência” foi coordenada por Roberto Lent, com participação de Marcelo Viana (Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA), Rodrigo Arantes Reis (Universidade Federal de Paraná - UFPR), Alexsandro Santos (Ministério da Educação - MEC) e Jaqueline Moll (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI/Cátedra Cidade que Educa e Transforma). Com as propostas que surgiram por meio dos debates, o livro “Educação tem ciência: como a ciência pode contribuir com a educação?” foi organizado.

O livro “Educação tem ciência: como a ciência pode contribuir com a educação?” está disponível gratuitamente (Reprodução)

A obra aborda a integração da ciência com edução de forma abrangente e interdisciplinar. Entre as temáticas descritas, está alfabetização, cognição, inteligência artificial (IA), neurociência e nutrição. O livro, disponível gratuitamente, é direcionado a educadores, pesquisadores e formuladores de políticas. Clique aqui e confira a obra.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)