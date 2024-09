Didáticas que fogem do tradicional transformam a educação de estudantes em Belém

Cada vez mais, práticas de ensino na educação básica que vão além do tradicional ganham espaço nas salas de aula, com abordagens que buscam tornar o processo educativo mais dinâmico. Esse debate, inclusive, é tema do 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica (1º Cllimaz), que será realizado a partir da próxima terça-feira (14) em Belém, para promover a abordagem de métodos pedagógicos que fogem do convencional. Na capital paraense, os estudantes vivenciam essas possibilidades de aprendizado de diversas formas.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bento XV, no Guamá, a leitura é incentivada de uma forma bem tradicional do Pará: deitados e se embalando na rede. Por meio do “Redário da Leitura”, estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental reforçam o hábito de ler de um modo bastante regional. A iniciativa também tem o objetivo de promover a alfabetização na idade certa, como explica a vice-diretora da escola, Rosângela Paes: “Como alfabetizar as crianças para além da sala de aula? Surgiu, então, a ideia do Redário”, diz, ao lembrar que a alternativa remete à cultura da região.

“Esse hábito das redes é uma herança dos povos originários e trazemos isso para a escola. Durante o intervalo, toda e qualquer criança pode participar, de todas as séries, do momento no Redário. Temos dois momentos de recreio para melhor dinamizar. Incentivamos a leitura por prazer. O aluno escolhe o que vai ler. Temos 31 crianças com algum tipo de deficiência. E também existe o objetivo de, nesse momento, já acolher o outro em sua especificidade”, explica a vice-diretora, ao lembrar que o projeto teve início no começo de agosto deste ano.

Redário da Leitura vem como ferramenta de alfabetização (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Aprendizagem

No dia a dia, a professora Cleonice Bassi é quem incentiva esse momento de leitura entre os alunos. Ela destaca que o Redário promove um mundo de conhecimento aos pequenos: “As crianças têm o prazer de ficar na rede e, às vezes, até disputam as redes. Eles têm acesso a livros apropriados para a faixa etária deles. Temos histórias em quadrinhos, livros de histórias, contos, fábulas, além de livros com textos informativos sobre o mundo animal e outros que abordam a questão do meio ambiente”, detalha.

Prática é estimulada durante o intervalo dos estudantes (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A professora considera que a iniciativa é um caminho para reforçar a metodologia do Programa Alfabetiza Pará, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Com o projeto, ela conta que a prática da leitura se tornou ainda mais presente no dia a dia dos pequenos. E um estudante incentiva o outro: “O coleguinha vê o outro lendo, ele quer ficar perto também. A nossa prática docente é dinâmica, e a gente tem que buscar sempre, de forma criativa, criar esses momentos de leitura”.

Quem não abre mão de aproveitar bons momentos no cantinho da leitura é a estudante Aimée Leite, de 8 anos, que está no 2º ano. “Eu amo ler. Gostei muito do Redário. Agora, estou lendo muito. Amo conhecer novas histórias e novos mundos”, conta. Esse sentimento também é compartilhado pelo pequeno Levi Brasil, de 8 anos: “Eu venho aqui para ler melhor e também porque aprendo algumas palavras que ainda não sei. Gosto de ler na rede porque dá para se balançar”, relata o estudante do 2º ano.

Experiência

Outra iniciativa que vai além do tradicional e promove uma experiência diferente são as oficinas de fotografia e produção audiovisual ministradas aos estudantes da Escola de Ensino Técnico do Pará (Eetepa) Vilhena Alves. Por meio do projeto Catarse, uma iniciativa do fotojornalista Everaldo Nascimento, também editor de fotografia do Grupo Liberal, os jovens podem ter contato com a prática fotográfica usando o próprio celular.

“Além de trabalhar a técnica, o projeto propõe uma reflexão sobre o meio ambiente, a partir do olhar dos alunos, estimulando-os a pensar de forma crítica e engajada sobre o mundo ao seu redor. Ao usar o celular como ferramenta de produção, pretendemos tornar o processo acessível, quebrando barreiras financeiras e técnicas, o que é essencial para estudantes de escolas públicas”, enfatiza Everaldo.

A diretora da Eetepa Vilhena Alves, Vânia Carneiro, conta que a ideia de implementar essas oficinas na educação dos alunos surgiu a partir do objetivo de ampliar o conhecimento dos estudantes que produzem um jornal na escola. “O curso de fotografia foi uma consequência de outros projetos. Quando começaram várias atividades, surgiu o jornal, no início deste ano, com turmas do 1º ano do ensino médio integrado. Com isso, pensamos que poderíamos aperfeiçoar algumas práticas”, relata.

Nas aulas, eles aprendem elementos da linguagem fotográfica e de técnicas de audiovisual. E tudo o que é ensinado no projeto é colocado em prática no dia a dia, de acordo com a professora Leandra Boa Sorte. “A fotografia chegou para eles e abrangeu outros projetos. Com a chegada dos jogos internos, em conjunto, eles fizeram vídeos para as redes sociais. Eles têm três aulas por semana. Fizeram várias fotos e vários vídeos durante todo esse processo. E, ao final, vão fazer uma exposição para mostrar todo o trabalho desenvolvido durante o curso”, relata ela.

Engajado com a oficina, o estudante Eduardo Sardinha, de 17 anos, pode conhecer um mundo de novas oportunidades e tem interesse em aprender ainda mais. “A área do audiovisual e da fotografia é importante para cada um de nós, porque através do lúdico e do visual a gente acaba contemplando coisas que não víamos. Agora, estou iniciando um podcast. E com um curso fizemos a cobertura dos jogos internos do colégio”, observa o jovem, que está no segundo ano do ensino médio.

Oficina é incentivo para estudantes (Foto: Everaldo Nascimento / O Liberal)

Congresso

Na capital, o 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica (1º Cllimaz) e o 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará (UFPA) (2º Letrasvivaz) debaterá os desafios da educação básica na Amazônia. E ainda, como as práticas de ensino-aprendizagem, que vão além dos métodos tradicionais, são importantes nesse processo educacional. Os encontros serão realizados na UFPA entre os dias 24 e 27 de setembro.

O professor doutor de Letras da UFPA, Marcos André da Cunha, também presidente do evento enfatiza, que essas didáticas na educação básica são fatores que contribuem para se ter uma escola ainda mais humanizada. “Precisamos ter uma escola que alfabetize letrando e interpretando”. E para isso, segundo ele, é preciso pensar dos entraves educacionais atuais, que pautaram o evento: “Se a gente pensar quais são os desafios da Panamazônia, nós iremos buscar e entender quais são os desafios do Brasil”.