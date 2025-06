Ex-BBBs paraenses comentam suas relações com a música “Vida Real”, de Paulo Ricardo

No mês de agosto, Paulo Ricardo volta a Belém para uma apresentação conjunta com o grupo Raça Negra, no Estádio do Mangueirão. O espetáculo promete emocionar o público paraense com uma viagem nostálgica pelos grandes sucessos que marcaram gerações. Cantor e compositor de "Vida Real" — tema de abertura do Big Brother Brasil —, Paulo Ricardo se tornou parte da história de paraenses como Marcus Vinícius (BBB 24), Thaís Macedo (BBB 6) e Diego Sábado (BBB 18), que participaram do reality.

Diego Sábado (BBB 18): fã de longa data

Para Diego Sábado, a conexão com as músicas de Paulo Ricardo vai muito além do hit do BBB. "Conheço o Paulo desde a infância, quando ouvia RPM e, depois, suas canções solo. Sempre curti muito. Era parte do repertório que a gente escutava no ensino médio. Pra ser sincero, não tenho uma ligação afetiva com a música tema do BBB. Lá dentro, ela tocava nas festas, a gente cantava e entrava no embalo, mas só pela vibe do momento. É uma música legal, mas está longe de ser a melhor da carreira dele", destacou.

Diego ainda citou álbuns favoritos: "Gosto das músicas do RPM, como 'Olhar 43', 'Louras Geladas', 'Alvorada Voraz' e 'Revoluções por Minuto'. Tem um álbum de 2005, 'Acoustic Live', só com canções em inglês, que é belíssimo. Em 96, ele lançou 'Rock Popular Brasileiro', regravando sucessos do rock nacional com sua voz inconfundível. Até as românticas que tocavam nas aberturas das novelas do SBT, como 'Tudo por Nada', eu adoro", completou.

Thaís Macedo (BBB 6): do fã-clube ao encontro pessoal

Thaís Macedo também era fã do artista desde criança e chegou a conhecê-lo após sua participação no reality. "Sempre admirei o Paulo Ricardo. Quando era menininha, achava ele um galã lindo! Pude conhecê-lo logo depois do BBB, num evento fechado para artistas em São Paulo", contou.

Sobre "Vida Real", ela destacou o peso emocional da música para os ex-participantes: "É uma canção que marca a vida de quem esteve no programa. Lá dentro, quando tocava nas festas, todo mundo se emocionava. Não tem como não ficar especial depois dessa trajetória".

Marcus Vinícius (BBB 24): a trilha sonora da preparação

Marcus Vinícius revelou que a música tema foi um ritual antes de entrar no reality: "Conheço 'Vida Real' de cór, justamente por sempre ter querido participar do BBB. Meses antes de entrar, ouvia todo dia para me sentir lá dentro", disse.