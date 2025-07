Poeta João de Jesus Paes Loureiro é eleito para a Academia Paraense de Letras

O poeta e escritor paraense João de Jesus Paes Loureiro, 86 anos, natural do município de Abaetetuba, no nordeste do Estado do Pará, acaba de ser eleito para a Cadeira nº 9 da Academia Paraense de Letras (APL). Essa Cadeira era antes ocupada pelo saudoso professor Edson Franco. A posse de Paes Loureiro deverá ocorrer em agosto próximo.

"A Academia Paraense de Letras se engrandece ao receber o poeta João de Jesus Paes Loureiro, pela carreira que ele tem como construtor de imagens poéticas da Amazônia, ou seja, ele é um escritor que fala da região para o mundo. Ele fala da nossa gente, da Amazônia, do Pará. E os versos deles são verdadeiras metralhadoras em defesa desse bioma', enfatiza o presidente da APL, Ivanildo Alves.

A APL possui atualmente 36 membros atuantes de um total de 40 Cadeiras. Uma das quatro Cadeiras vagas foi preenchida, a de Edson Franco, com Paes Loureiro. Faltam ser preenchidas as anteriormente ocupadas pelo compositor José Wilson Malheiros da Fonseca, pelo professor Avertano Rocha e o comendador e jornalista Raymundo Mário Sobral.

A eleição para a Cadeira nº 37 da APL, ocupada por Avertano, com um candidato, Marcos Valério, transcorrerá nesta quinta-feira (3). Já no dia 4, nesta sexta-feira, será realizada a eleição para a Cadeira nº 35, antes ocupada por José Wilson Malheiros, reunindo como candidatos Benilton Cruz, Raul Lobo e Itamar Fernandes. A eleição para a cadeira nº 13, ocupada anteriormente por Mário Sobral, irá ocorrer no dia 9 próximo, envolvendo os candidatos Márcia Forte, João Moraes e Octávio Pessoa.