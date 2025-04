Conheça três novelas turcas se gostou de 'Força de Mulher'

A novela turca "Força de Mulher" faz sucesso entre os noveleiros e noveleiras das produções turcas. A dizi retrata uma mulher que passa por diversos desafios na vida junto da sua família. Apesar disso, ela não desiste dos seus sonhos, que é conquistar uma vida tranquila e confortável para os seus filhos.

Por conta do enredo da dizi, separamos três indicações de novelas turcas que os fãs podem gostar. Dentre elas está a dizi "Yargi: Segredos de Família", que está disponível na Max (antiga HBO Max). O enredo da história é sobre duas pessoas que serão forçadas a conviverem para montarem um quebra-cabeça que suas famílias estão envolvidas. Para terem sucesso, eles vão ter que conciliar as visões de mundo completamente opostas que cada um tem.

Confira três novelas turcas se gostou de "Força de Mulher"

Novela turca "Fatmagül: A Força do Amor"

Sinopse: A história se passa, inicialmente, numa cidade pequena, em que Fatmagül (Beren Saat) é uma jovem que é estuprada por alguns homens durante uma noite. Apesar de estar quase se casando com Mustafá (Fırat Çelik), ele resolve acabar com o relacionamento, porque não consegue lidar com o que aconteceu. Depois disso, a jovem é obrigada a se casar com um dos estupradores. Certo dia, eles se mudam para a cidade grande e coincidentemente Mustafá também vai para lá.

Elenco: Beren Saat e Engin Akyürek.

Onde assistir: A dizi não está disponível nas plataformas de streamings brasileiras

Novela turca "Yargi: Segredos de família"

Sinopse: Uma advogada chamada Ceylin Erguvan (Pinar Deniz) se junta com o promotor Ilgaz Kaya (Kaan Urgancioglu) para resolverem um caso que requer muito empenho do dois. O que eles não sabiam era que a vida estava para mudar completamente. Eles terão que aprender a lidar com as diferenças para terem sucesso na investigação criminal. Para piorar, o caso envolve as famílias de cada um.

Elenco: Pinar Deniz e Kaan Urgancioglu

Onde assistir: MAX (antiga HBOMax)

https://www.max.com/br/pt/shows/yargi-segredos-de-familia/cdab67f2-19be-49f7-9691-49e7d824ba8e?utm_source=universal_search

Novela turca "Flores Feridas"/"Flores Órfãs" (Kirgin Çiçekler)

A novela turca "Flores Órfãs" está disponível no YouTube (Reprodução)

Sinopse: Uma jovem chamada Eylül (Biran Damla Yilmaz) é rejeitada pela própria mãe depois que conta que foi abusada pelo padrasto. Por conta disso, ela vai morar num orfanato. Apesar de todos os traumas que já viveu, ela consegue fazer algumas amizades no novo lugar que agora é sua casa. Junto com as outras meninas, elas vão descobrir o poder do amor e da amizade.

Elenco: Biran Damla Yilmaz, Gökçe Akyıldız, Aleyna Solaker, Hazar Motan e Çağla Irmak.

Disponível: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)