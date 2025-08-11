Show de Gilberto Gil em Belém não será mais no Mangueirão; saiba o novo local

O adiamento da data do show de Gilberto Gil, em Belém, da turnê de despedida Tempo-Rei, que passou do dia 9 de agosto deste ano para 21 de março de 2026, não é a única novidade. O local também mudou. O espetáculo, que seria no estádio Mangueirão, agora será no Hangar- Convenções & Feiras da Amazônia, na avenida Doutor Freitas.

Em comunicado às pessoas que compraram ingressos, a plataforma Eventim informou que haverá mudanças em alguns assentos, já que o Hangar não possui a mesma disponibilidade de lugares existente no Mangueirão.

Todos os ingressos que foram adquiridos para a data de 9 de agosto continuam válidos automaticamente. As entradas para Pista e Pista Premium seguem para os mesmos setores. Mas, clientes que compraram Cadeira serão realocados para a Pista Premium, enquanto aqueles que adquiriram Arquibancada terão acesso à Pista, e todas as pessoas que optaram pelos Camarotes serão reembolsadas.

"Para ciência dos clientes que haviam adquirido ingressos para os setores Arquibancadas A ou B e Cadeiras B, a troca para os setores Pista – Aquele Abraço e Pista Premium – Banco do Brasil, respectivamente, implica na ausência de assentos, devido à estrutura do novo local. Caso não seja possível comparecer ao novo local e deseje optar pelo cancelamento de sua compra, o valor será reembolsado conforme a forma de pagamento usada na compra e as orientações abaixo: solicite o cancelamento de 11/08/2025 até 28/08/2025 exclusivamente pela página: https://novo.cancelamento.eventim.com.br".