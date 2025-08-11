Capa Jornal Amazônia
Gilberto Gil vive o primeiro dia dos pais sem a presença de Preta

Estadão Conteúdo

Neste domingo, 10, Gilberto Gil celebrou seu primeiro Dia dos Pais sem a presença da filha Preta Gil, que morreu em 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer colorretal. A data foi marcada por um almoço em família, com a presença de pessoas próximas ao artista.

Entre os familiares que participaram do encontro estavam a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e a atual esposa, Flora Gil. Também estiveram presentes os filhos Flor Gil, Maria Gil e José Gil, acompanhado da esposa, Mariá Pinkusfeld, e das filhas gêmeas do casal, Roma e Pina.

O momento íntimo foi registrado em uma foto publicada nas redes sociais da família, que também compartilhou uma mensagem celebrando a data e reconhecendo diferentes formas de paternidade.

Despedida de Preta

A ausência de Preta Gil tornou a data especialmente delicada. A cantora lutava contra um câncer colorretal desde 2023 e passou por tratamentos no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo terapias experimentais. Apesar dos esforços, a doença evoluiu com metástases.

O corpo da artista foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia que reuniu fãs, amigos e familiares. A despedida emocionou o país e mobilizou diversas homenagens.

Em entrevista exibida no programa Fantástico, da TV Globo, também no domingo, Gilberto Gil falou pela primeira vez sobre a perda da filha. Em tom sereno, ele refletiu sobre o luto, a personalidade intensa de Preta e a longa jornada do tratamento.

Segundo o cantor, embora a tristeza ainda pese, a família teve tempo para se preparar. Ele contou que a filha expressava constantemente o desejo de que a vida continuasse, inclusive incentivando-o a voltar aos palcos. "Ela dizia: Vai cantar! Vai pai, vambora!", relembrou.

Gilberto Gil é pai de oito filhos: Nara Gil, Marília Gil, Pedro Gil, Preta Gil, Maria Gil, Bem Gil, Bela Gil e José Gil. Em 2002, ele e Sandra também perderam o filho Pedro, vítima de um acidente de carro, aos 19 anos.

Apesar do luto, o artista vai retomar a turnê Tempo Rei nos próximos dias, honrando o desejo da filha e a própria história construída ao longo de décadas.

.
