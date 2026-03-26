Guns N’ Roses em Belém: confira 5 músicas da banda que viraram melody e brega no Pará 🎶

A contagem regressiva para o show do Guns N' Roses em Belém já começou, e a expectativa dos fãs paraenses cresce a cada dia. A apresentação será no dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão, e faz parte da nova turnê da banda pelo Brasil. Mas, muito antes da chegada do grupo à capital paraense, os sucessos da banda já dominavam as festas de aparelhagem.

No Pará, é comum que grandes sucessos internacionais ganhem novas roupagens em versões de brega, melody e rock doido, com batidas aceleradas e letras em adaptadas em português.

VEJA MAIS

Pensando nisso, listamos cinco músicas do Guns N' Roses para "endoidar" e dançar só no "caqueado" até o grande dia.

1. Banda Puro Desejo - Eu Me Apaixonei (November Rain)

A música “November Rain” é um dos maiores clássicos do Guns N’ Roses e ganhou uma versão paraense que se tornou um verdadeiro hino nas aparelhagens. A adaptação “Eu Me Apaixonei”, da Banda Puro Desejo, conquistou o público com uma letra em português e batida envolvente.

Quem frequenta festas no Pará reconhece logo o refrão “Eu me apaixonei e você não percebeu”, que virou marca registrada da versão. A original foi lançada em 1991, no álbum Use Your Illusion I, com composição de Axl Rose, e segue como uma das músicas mais icônicas da banda.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

2. Banda Os Robertos - Baby (Estranged)

Desde o anúncio do show em Belém, essa foi uma das primeiras versões a viralizar nas redes sociais. “Estranged”, conhecida por sua longa duração e profundidade emocional, ganhou nova roupagem com a versão “Baby”, da Banda Os Robertos.

Com batidas aceleradas e pegada de tecnomelody, a música virou presença garantida nas playlists paraenses. O público facilmente identifica os primeiros acordes.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

3. Marcelo Wall - Don't Cry (Don't Cry)

Outro grande sucesso do Guns N’ Roses que atravessou fronteiras e chegou ao Pará em versão melody é “Don’t Cry”. A música, lançada em 1991, ganhou uma adaptação em português feita por Marcelo Wall.

A versão se tornou um clássico do brega marcante e é presença constante nas aparelhagens. O refrão “Don’t cry / Baby, don’t cry” se tornou icônico na música paraense.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

4. Banda Tac - Tentar Voltar (Patience)

Menos conhecida que outras da lista, mas ainda muito presente nas festas, “Tentar Voltar”, da Banda Tac, é uma adaptação da música “Patience”. A original foi lançada em 1988 e ficou marcada pelo assobio de Axl Rose no início.

Na versão paraense, esse o assobio também é reproduzido, mas com uma pegada mais dançante.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

5. Laercio Negão - Bate Bate no Meu Coração (Knockin’ on Heaven’s Door)

O clássico “Knockin’ on Heaven’s Door”, eternizado pelo Guns N’ Roses em 1991, virou “Bate Bate No Meu Coração” na adaptação de Laércio Negão, o hit virou sucesso nas pistas de tecnobrega.

A música original, gravada pelo Guns N' Roses, foi lançada em 1991 no álbum Use Your Illusion II. Trata-se de um cover do clássico de Bob Dylan, que ganhou nova identidade no Pará, com batidas aceleradas e letra adaptada.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original: