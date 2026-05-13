Parceria público-privada é peça-chave para revitalização do centro de SP, defendem palestrantes

Produtores culturais e representantes do poder público defendem que parceria público-privada é peça-chave para a revitalização do centro de São Paulo. A discussão foi o tema do painel Desafios da Cultura para a Recuperação do Centro de São Paulo, durante o São Paulo Innovation Week, nesta quarta-feira, 13, na Faap.

Thiago Silva, curador musical da Tokyo, casa noturna pertencente ao grupo de mesmo nome que administra o Edifício Martinelli, diz ter a intenção de "popularizar o entretenimento" e cita entre os principais empecilhos para isso a questão sonora, por causa das reclamações de moradores da região.

Já Fabricio de Almeida Nobre, à frente do Cine Joia, reduto da música alternativa na cidade, e do Bananadas, festival em Goiânia, diz que "não podemos ter medo da noite de São Paulo". "Esta é a principal capital de música ao vivo do planeta. Todos os artistas internacionais vêm para cá, além dos expoentes da música nacional. Mas precisamos incentivar nossa vocação para a noite", afirma.

Também participaram no debate, Marcelo Assis, secretário Executivo da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, salienta que há uma sinergia entre o governo do Estado e a Prefeitura. "O grande desafio do poder público é usar a cultura para devolver o centro para as pessoas. Não podemos vilanizar essa região e precisamos estabelecer a confiança do público".

Na mesma linha, o secretário de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de São Paulo, Totó Parente, destaca que a iniciativa privada tem total apoio do poder público e que o Centro está ganhando cada vez mais investimentos de diversas frentes. "Queremos melhorar cada vez mais, mas quero valorizar o que está sendo realizado. Ouso dizer que o quadrado do centro histórico hoje é o lugar mais seguro da cidade. Instalamos nove mil câmeras na região, entre outras medidas em prol da segurança. Tiramos o Theatro Municipal das páginas policiais e o colocamos nas páginas de cultura", diz o secretário.

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.