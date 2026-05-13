Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Parceria público-privada é peça-chave para revitalização do centro de SP, defendem palestrantes

Estadão Conteúdo

Produtores culturais e representantes do poder público defendem que parceria público-privada é peça-chave para a revitalização do centro de São Paulo. A discussão foi o tema do painel Desafios da Cultura para a Recuperação do Centro de São Paulo, durante o São Paulo Innovation Week, nesta quarta-feira, 13, na Faap.

Thiago Silva, curador musical da Tokyo, casa noturna pertencente ao grupo de mesmo nome que administra o Edifício Martinelli, diz ter a intenção de "popularizar o entretenimento" e cita entre os principais empecilhos para isso a questão sonora, por causa das reclamações de moradores da região.

Já Fabricio de Almeida Nobre, à frente do Cine Joia, reduto da música alternativa na cidade, e do Bananadas, festival em Goiânia, diz que "não podemos ter medo da noite de São Paulo". "Esta é a principal capital de música ao vivo do planeta. Todos os artistas internacionais vêm para cá, além dos expoentes da música nacional. Mas precisamos incentivar nossa vocação para a noite", afirma.

Também participaram no debate, Marcelo Assis, secretário Executivo da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, salienta que há uma sinergia entre o governo do Estado e a Prefeitura. "O grande desafio do poder público é usar a cultura para devolver o centro para as pessoas. Não podemos vilanizar essa região e precisamos estabelecer a confiança do público".

Na mesma linha, o secretário de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de São Paulo, Totó Parente, destaca que a iniciativa privada tem total apoio do poder público e que o Centro está ganhando cada vez mais investimentos de diversas frentes. "Queremos melhorar cada vez mais, mas quero valorizar o que está sendo realizado. Ouso dizer que o quadrado do centro histórico hoje é o lugar mais seguro da cidade. Instalamos nove mil câmeras na região, entre outras medidas em prol da segurança. Tiramos o Theatro Municipal das páginas policiais e o colocamos nas páginas de cultura", diz o secretário.

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SPIW

cultura

painel

centro

revitalização
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Parceria público-privada é peça-chave para revitalização do centro de SP, defendem palestrantes

13.05.26 20h06

AMOR

Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

13.05.26 11h39

BDAY

Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

13.05.26 11h04

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

CONTEÚDO ADULTO

Andressa Urach se revolta após ex passar a produzir conteúdo adulto

Após o término do casamento, Flávio Giglioli teve o carro e o apartamento danificados por Andressa Urach

12.05.26 22h15

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

AGRESSÂO

Diogo Defante é agredido no rosto durante show e desabafa: 'Me deixou triste'

No momento em que estava cantando no palco, o humorista disse que levou uma sapatada de um fã que estava na plateia

13.05.26 16h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda