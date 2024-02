Bora 'macetar' o dicionário? Saiba o significado das expressões dos principais hits do carnaval 2024

Convenhamos: não é difícil se pegar cantarolando "macetando, macetando", música de Ivete Sangalo e Ludmilla para este Carnaval. Super aguardados para o Carnaval de todos os anos, os hits-chicletes são clássicos neste período por cair na boca do povo com expressões divertidas e contagiantes.

Em destaque, temos "macetar", "perna bamba", "lapada" e "sarrada", mas, afinal você sabe o significado dessas expressões e porque estão bombando no carnaval? Confira um guia que o Oliberal.com organizou para que os foliões possam curtir e cantarolar sem peso na consciência.

Macetando, do verbo macetar

"Ah, bebê, é a Veveta que tá no comando macetando, macetando", esse é o refrão chiclete mais popular deste ano que, além de uma letra muito fácil, tem um ritmo gostoso e animado, que tira a galera do chão.

No significado original, a palavra macetar consiste em golpear (algo ou alguém) com maceta ou macete, um tipo de martelo usados em trabalhos de carpintaria. No entanto, a expressão foi ganhando novos conceitos, muito também por questões culturais e regionais.

Hoje, a palavra "macetar" tem significado a depender do contexto, que pode ter a ver também com conotação sexual e ainda como um tipo de truque para realizar um feito com facilidade.

Perna bamba

Essa é um pouco mais simples e autodescritiva: perna bamba significa realmente a sensação de fraqueza nas pernas, associada, geralmente, a fortes emoções como medo, nervosismo e exaustão física.

Na música hit de Léo Santana e Parangolé, a letra deixa clara a mensagem que deseja passar: "Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar em cima da minha cama".

Rajada: de conotação religiosa à sexual



"Descontrolada", de Léo Santana e Xanddy Harmonia, também é uma das músicas que estão em alta neste carnaval de 2024. Em um trecho da canção, o artista solta "é cada jogadão, é só rajada".

Esse mesmo termo foi muito popular na música de Pablo Vittar, lançada em 2020, onde o artista cantava em um contexto religioso. Como descrito no site Letras.mus.br, O "rajadão", que pode ser interpretado como uma forte rajada de vento, é usado aqui como uma força que derruba os inimigos e traz renovação.

A repetição do verso "Levanta a mão pro alto e sente o rajadão" funciona como um mantra de empoderamento, incentivando o ouvinte a se erguer e enfrentar os desafios com coragem.

Na música "Descontrolada", rajadão tem o significado puramente sexual, que pode estar relacionado ao balançar do bumbum na hora de dançar.

Outros termos que se popularizaram em 2024

Outra expressão que bombou nos hits foi "lapada", utilizada para descrever uma batida forte, ou um golpe que se dá ou leva na cara; isto é, um tapa ou bofetada. Lapada pode, ainda, significar o choque entre um corpo e outro.

"Sarrada" também ficou em alta por conta do novo hit de Marina Sena, "Dano Sarrada", que se refere a um movimento sensual, caracterizado por rebolados, carícias ou de contatos físicos.

Por fim, “calma, calabreso”, foi outra expressão que ganhou notoriedade. Conforme o dicionário formal, no substantivo feminino, calabresa é um tipo de linguiça, geralmente apimentada, muito usada na confecção de pizzas, por exemplo.

No entanto, nas redes sociais, a expressão foi popularizada após ser criada por Toninho Tornado e virar meme. Calabreso, é uma forma de debochar de quem está estressado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com