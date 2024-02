Hits do carnaval 2024: conheça 10 músicas que agitam os blocos de rua durante a folia deste ano

As festas de carnaval estão tomando conta das ruas do país desde o início do ano e vários hits já entraram para a lista de "mais tocadas" durante a folia de 2024. Artistas como Léo Santana, Ivete Sangalo, entre outros, são figurinhas carimbadas neste período festivo e, este ano, não é diferente.

Confira quais músicas estão agitando os bloquinhos de rua neste carnaval:

'Perna Bamba'

Parangolé e Léo Santana comandam o hit "Perna Bamba", lançada na segunda quinzena de dezembro. A faixa resgata batidas do axé dos anos 1990, tem uma coreografia gostosa e fácil de acompanhar.

'Descontrolada'

Xanddy Harmonia e Léo Santana fizeram um feat dançante em "Descontrolada". Os dois cantam um brega funk com refrão bem facinho, com aquele teor mais caliente e uma boa coreografia para acompanhar. Do jeitinho que a galera gosta de curtir a folia.

'Pede pra eu ficar'

Pabllo Vittar optou por um arrocha mais gostoso, que pode embalar muitos beijos nesse carnaval. A cantora lançou "Pede pra eu ficar" uma versão bem brasileira da música "Listen to your heart", da banda sueca Roxette.

'Vai viver'

A cantora Mari Fernandez trouxe mais um hit de arrocha pra bombar no carnaval. Mari apostou nesse hit viral que já dominou as rádios do país.

'Verão doce'

Saindo da sofrência e pulando para a "safadeza", tem a "Verão doce", do cantor baiano Kannalha. A batida, dançante e contagiante, possui uma letra proibida.

'Dia de fluxo'

Ana Castela e Ludmilla fecharam parceria com essa música que tem uma pegada bem verão.

'Macetando'

Novamente Ludmilla em parceria com Ivete Sangalo, o feat das duas em "Macetando" é uma das maiores apostas para esse carnaval.

O mais legal da canção é que ela consegue mostrar a personalidade das duas cantoras na faixa: tem o axé de Ivete com o funk da Lud. Além de uma batida bem gostosa para dançar e pular atrás do trio.

'Liquitiqui'

A batida caribenha se manteve como na versão original, assim como os versos em inglês cantados por Kes e J Perry. Já Claudinha colocou o toque brasileiro cantando em português e mostrando todo seu gingado no clipe da nova versão da música.

'Poc poc'

Pedro Sampaio chegou com a dançante "Poc Poc". Tem coreografia completa e toda aquela maldade sensual que faz sucesso no carnaval. E já chegou na lista de mais tocadas do Spotify Brasil.

'Joga pra lua'

Pedro Sampaio também está em "Joga Pra Lua", música em parceria com Anitta e Dennis DJ.

Anitta já está levando a música para os palcos nos seus ensaios de carnaval, que estão rodando todo o Brasil desde o comecinho do ano.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com