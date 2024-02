Quais as tendências de fantasia do Carnaval 2024? Confira o que está em alta e arrase nos bloquinhos

Com o Carnaval 2024 se aproximando, os amantes do período carnavalesco já começam a se preparar para vestir os seus melhores looks e curtir os bloquinhos de rua que ocorrem por todo o Brasil, em diversas cidades. Com muito glitter, pluma e adereços extravagantes, o Carnaval é marcado por muita festa, com elementos coloridos e diferentes, e a fantasia é uma parte indispensável do festejo.

Looks inspirados em personagens, ícones da música e até memes da internet são tendências todos os anos e passaram a ser apostas certeiras para quem quer arrasar neste ano.

Confira quais são as tendências de fantasias para o Carnaval 2024:

Calma, Calabreso!

O BBB virou uma paixão do povo brasileiro por render momentos icônicos na televisão. Que tal aproveitar tendências do programa para se divertir?

Uma discussão acalorada entre Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden viralizou nas redes sociais após o motorista citar a frase: "Calma, Calabreso!". A expressão, que é meme na internet, é uma boa pedida para quem gosta de se fantasiar de modo cômico.

Meme virou tema de fantasia em Salvador Meme virou tema de fantasia em Salvador — Foto: Jorge Jesus / G1

Beyoncé disfarçada

Outro momento icônico que marcou as últimas semanas foi o look da diva pop Beyoncé, que chegou de fininho no país, de certa forma, disfarçada. Os adereços brilhantes chamaram a atenção, o que viralizou na internet.

"Tão surpreendente e apocalíptica quanto a Beyoncé na Bahia”, disse um dos internautas sobre o look discreto da diva.

A advogada Andressa Lemos, 31, se fantasiou de Beyoncé A advogada Andressa Lemos, 31, se fantasiou de Beyoncé / Correiro 24h

Barbie

O filme "Barbie", que estreou em 2023, trouxe à tona uma proposta antiga, mas que ficou esquecida durante uns bons anos: o estilo Barbiecore, que é dar destaque ao rosa e elementos que remetam à personagem.

Para o Carnaval, a aposta é enfeitar looks cor-de-rosa com fitas, plumas e muito brilho para dar o ar carnavalesco que a peça precisa.

A cor-de-rosa com saia de fitilho fica excelente para um look simples da personagem Instagram @mychoiceoficial

Hits do momento

Outra opção divertida é dar vida às músicas que estão em alta no momento. Boas apostas são nos hits "Voando Pro Pará", da Joelma e a "Escrito Nas Estrelas", da Tetê Espíndola, que despertaram a criatividade dos foliões.

Músicas viraram fantasias no carnaval do RJ Músicas viraram fantasias no carnaval do RJ / @eucamilapinto e @ojeitinhocarioca

Outras tendências para o Carnaval 2024

​Entra ano, sai ano e elas continuam em alta nos bloquinhos de Carnaval. As famosas plaquinhas com mensagens vão, novamente, tomar conta dos bloquinhos e festas. Penduradas no pescoço ou coladas na roupa, costumam trazer frases divertidas.

Enfeites de cabelo, como fitas, tiaras e laços também são ótimas opções para quem é mais discreto e simples nos looks. Com apenas esses adereços na cabeça e uma roupa colorida, o look já fica a cara do período festivo.

Basicamente, o Carnaval é composto por elementos divertidos, alegre, brilhosos e coloridos, portanto, todo adereço que esteja de acordo com isso é permitido durante a folia. Com essas dicas, agora é só se preparar para as festas e se divertir!

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com