Vai ter Mangueirosa em 2024? Confira a programação completa do evento

O Circuito Mangueirosa já é tradição do carnaval de rua de Belém, e a edição 2024 está mais que confirmada! Nesta segunda-feira (5), a produção do evento divulgou a programação completa com todas as atrações.

Como sempre, a programação acontecerá no Ver-o-Rio, com entrada gratuita. A festa continua no 'after', que será na Casa Mangueirosa, agora, é necessária a compra de ingressos para esta segunda parte do festejo.

A festa acontecerá nos dias 10,11,12,13 e 17 de fevereiro. E prometem ser dias cheios de muita folia, ritmos paraenses e este ano, em especial, muita sustentabilidade.

Em 2024, serão cinco blocos: Lambateria, Toma Tua Pisa, Lucha Libre, Filhos de Glande e Tchau Tchau Amor - cada dia com uma proposta diferente de curtir o carnaval no Pará.

Entre as novidades deste ano, o bloco Filhos de Glande, um dos mais tradicionais, homenageará Rita Lee com um tributa ao legado da cantora em ritmo de carnaval.

Confira as atrações do Circuito Mangueirosa 2024:

Lambateria (10/02) - sábado

Pitiú (Ver-o-Rio)

15h DJ Ananindeusa

16h30 Sandrinha + participações Bella e Maria

17h30 DJ Ananindeusa

17h45 Baile da Camisa Florida - Félix Robatto convida Lucas Castanha, Lucyan Costa, Mell Pinheiro e Nanda Miranda

19h15 DJs Edilson e Edielson - Mega Príncipe Negro



Casa Mangueirosa (After / Music Park Belém)

20h Abertura da Casa

21h30 DJs Estamyna

23h Zaynara + participação Samaúma

01h DJ Márcio Lins

Toma Tua Pisa (11/02) - Domingo

Pitiú (Ver-o-Rio)

15h Shayra Brotero convida Tiffany Boo

16h Camila Castro, Gigi Furtado e Amanda de Paula + banda da diversidade

17h30 Shayra Brotero convida Scarlety Queen

18h Jeff Moraes convida Vanessa Ayres e Raidol

19h40 Shayra Brotero



Casa Mangueirosa (After / Music Park Belém)

20h Abertura da Casa

21h30 Baby Princess

23h Fé no Batuque convida MC Super Shock, EdLuz e Alba Mariah

1h Rafa Militão

Lucha Libre (12/02) - Segunda

Pitiú (Ver-o-Rio)

15h DJ Sanira x DJ Zezé

16h30 Lia Sophia - Bloco Carimbolando + convidados

18h DJ Sanira x Dj Zezé

19h Felipe Cordeiro convida Rebeca Lindsay & Leona & Malu Guedelha



Casa Mangueirosa (After / Music Park Belém)

20h Abertura da Casa

21h30 Jack Sainha x Roberto Figueiredo

23h AQNO participação Layse e Luigy

1h Misha x Jon Jon

2h30 Fakejapanese x MauVianna

Filhos de Glande (13/02) - Terça

Pitiú (Ver-o-Rio)

16h Apresentação DJ Seu Edvaldo

17h Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú e Iara Mê

18h30 DNJ Seu Edvaldo

19h Carnafônica com Orquestra Aerofônica + Joelma Kláudia, Zara e Jheni Cohen



Baile da Glande - Casa Mangueirosa (After / Music Park Belém)

21h Abertura da Casa

22h DJ Tristan Soledad

00h Gang do Eletro

2h DJ Júnior Alucinado

Tchau Tchau Amor (17/02) sábado

Pitiú (Ver-o-Rio)

15h DJ Tchau Tchau Amor

16h DJ Nat Esquema

17h Tamboiaras com participações de Brenda Moraes, Iris da Selva e Katarina Chaves

19h DJ Nat Esquema

Trio / Cortejo: Julia Passos, Ruth Costa e Rafaela Travassos & Banda



Casa Mangueirosa (After / Music Park Belém)

20h Abertura da Casa

22h DJ Tiana

00h Pagode das Meninas com participações de Richelle Halliday e Layse

2h DJ Gabi Matos