Carnaval 2024: 'Macetando' é escolhida como o hit da folia em enquete

Em uma enquete promovida pelo Bora Brasil, da Band.com, a música "Macetando" foi escolhida como o hit do carnaval 2024. A pesquisa foi feita entre os dia 7 e 9 de fevereiro e é uma prévia para a votação do prêmio troféu Band Folia, que já estão abertas.

O hit de Ivete Sangalo e Ludmilla recebeu 62% dos votos. Assista ao clipe:

VEJA MAIS

Outras quatro músicas estavam na disputa: Perna Bamba, de Leo Santana e Parangolé, com 23% votos; Poc Poc, de Pedro Sampaio, com 9%; Descontrolada, de Xanddy Harmonia e Leo Santana, com 5%; e Joga pra Lua, parceria entre Anitta, Dennis e Pedro Sampaio, 2%.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com