Carnaval 2024: 5 maneiras diferentes de usar Glitter para compor o look da folia

O queridinho da temporada carnavalesca, o Glitter é um dos itens que não podem faltar no Carnaval, já que este é um período onde é permitido usar e abusar de cores estravagantes, fantasias divertidas e, claro, muito brilho. E para ajudar na criatividade dos looks, confira cinco dicas para compor o visual usando Glitter.

Glitter como sombra para os olhos

Além de dar um destaque para a região, o glitter para os olhos deixa a maquiagem mais divertida. Porém, é importante que o glitter usado nessa maquiagem seja específico para este uso, uma vez que outros tipos podem causar irritações nos olhos.

Delineado com Glitter

Clássico da maquiagem, o delineado não pode ficar fora do carnaval e com a aplicação de glitter a maquiagem fica ainda mais brilhante e destacada.

Faça o delineado com cola de glitter e depois aplique-o onde foi demarcado.

Penteado com Glitter

Seja com o cabelo preso ou solto, misture o glitter com um pouco de gel e aplique no local desejado para completar seu look carnavalesco.

Glitter no rosto

Espalhar o glitter em áreas próximas à maçã do rosto também é uma boa pedida. Além de dar aquele brilho essencial, o glitter nessas regiões pode atuar também como contorno diferente, aumentando ainda mais a criatividade do look.

Glitter no corpo

Aplique um creme hidratante e espalhe glitter pelo corpo para ficar com um aspecto brilhante. Aliás, para essa técnica, o ideal é usar um glitter mais fino para facilitar a aplicação e a remoção.

