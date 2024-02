Usar Glitter faz mal? Confira essa e outras dicas de como cuidar da pele no período do Carnaval

O Glitter é indispensável na produção do look de quem curte o carnaval, mas os adeptos ao item brilhoso devem ficar atentos para os riscos de lesões que podem ocorrer na pele e no rosto. Caso aplicado de forma errada, o Glitter pode causar infecções e danos graves na áres afetada. Mas para curtir o Carnaval, algumas dicas podem ajudar a entender melhor como e onde aplicar o adereço, para que o folião possa curtir as festas sem preocupações.

Confira essa e outras dicas de como cuidar da pele nesse período festivo e curtir o Carnaval sem preocupações:

Tipo de Glitter pode influenciar nos danos

A depender do tipo de Glitter, o uso pode fazer mal para a pele. O mais vendido em papelarias e lojas especializadas a preços acessíveis, é feito à base de plásticos e produtos químicos, o que não faz nada bem para a saúde da pele.

A aplicação do Glitter de papelaria pode causar inflamações cutâneas, conhecidas como dermatites.

Glitter específico para a pele é o ideal

O ideal para uso na pele são os feitos como cosméticos, que são destinados à pele do rosto ou do corpo, a depender da fórmula. Produtos assim são mais seguros e são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.

Como identificar irritação na pele por Glitter?

Os sintomas mais comuns que indicam irritações na pele são vermelhidão, coceira e bolhas, principalmente no local onde foi aplicado o produto.

Nesse casos, a indicação é que o Glitter seja removido na hora com água corrente e sem esfregar, para não piorar a situação.

Para quem tem acne, o ideal é não usar o produto, uma vez que o Glitter pode obstruir os poros e, também, piorar a condição.

Aplicar Glitter no rosto e nos olhos pode causar inflamação

Os olhos possuem estruturas muito frágeis e deixá-lo livre de produtos desse tipo é a melhor opção.

Materiais que não são específicos para área dos olhos ou que não são dermatologicamente testados podem provocar alergias, queimaduras químicas e outras lesões caso atinjam o olho ou a pele das pálpebras.

Como tirar o Glitter do corpo?

Um dos problemas pós uso do Glitter é que ele pode ficar por dias grudado na pele. Para remover, é bom seguir as dicas:

No rosto, usar algodão umedecido com água micelar;

No corpo, demaquilantes e óleos corporais ajudam a remover.

Outros cuidados com a pele neste período de Carnaval

Exposição excessiva ao sol durante os bloquinhos de rua e maquiagens extravagantes com muito glitter são algumas das tradições realizadas no período de carnaval. No entanto, especialistas alertam que essas práticas podem causar danos irreversíveis na pele, levando, em alguns casos, a problemas mais graves.

Para garantir que a pele permaneça saudável e radiante durante a temporada de festas, a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Carla Soares, listou algumas dicas essenciais. Confira:

Protetor Solar

O uso do protetor solar é essencial em qualquer período do ano por proteger a pele dos raios UVA, UVB e a Luz sensível, que podem contribuir para o surgimento de manchas, lesões e até o câncer de pele.

Para garantir a proteção da pele, é ideal que o produto seja aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicado a cada três horas.

Hidratação

É muito comum que neste período o consumo de água diminua, uma vez que os foliões optem por refrigerantes e álcool durante as festas. No entanto, beber pouca água pode causar desidratação na pele, tornando-a flácida e sem viço.

Portanto, beba bastante água mesmo que haja o consumo de outras bebidas e utilize produtos que ajudem a manter a pele hidratada, considerando a combinação de transpiração excessiva e exposição solar.

Acessórios de Proteção

O uso de bonés, chapéus e óculos escuros, além de roupas leves, podem ajudar também a proteger a pele e olhos da exposição direta ao sol.

