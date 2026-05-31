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Ivete Sangalo transforma o Maracanã em micareta antes de Brasil x Panamá

Com seu repertório de sucessos e a energia característica dos carnavais de Salvador, Ivete Sangalo colocou o Maracanã para cantar e dançar

O Liberal

A cantora baiana Ivete Sangalo comandou a festa que antecedeu o jogo entre Brasil e Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. A apresentação transformou o estádio em uma micareta, marcando a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional e arrancando aplausos e animação dos torcedores presentes.

A entrada de Ivete Sangalo no gramado, vinda dos vestiários do Maracanã, gerou imediato reconhecimento. A artista caminhou em direção ao centro do campo e, em seguida, correu para o palco montado à direita das cabines de rádio, atrás de um dos gols do estádio, iniciando o espetáculo.

Energia de carnaval no Maracanã

Com seu repertório de sucessos e a energia característica dos carnavais de Salvador, Ivete Sangalo colocou o Maracanã para cantar e dançar. Mesmo com os portões ainda recebendo torcedores, o público já acomodado respondeu à altura, acompanhando as músicas e participando da festa.

Ídolos do futebol participam da festa

Um dos momentos de maior destaque da apresentação ocorreu quando Ivete Sangalo convidou ex-jogadores ao palco. Os nomes que participaram da celebração foram:

  • Ronaldinho Gaúcho
  • Edílson
  • Denílson
  • Júnior
  • Juliano Belletti

A presença dos ídolos aumentou a empolgação das arquibancadas, que responderam com aplausos e pedidos de interação.

Amistoso antes da Copa do Mundo

A festa promovida pela cantora serviu como aquecimento para uma tarde simbólica para a Seleção Brasileira. O amistoso contra o Panamá representa a última partida da equipe no Brasil antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (1º), a delegação embarca para os Estados Unidos, onde concluirá os preparativos.

A estreia brasileira no Mundial está prevista para 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará ainda Haiti e Escócia na primeira fase da competição.

No Maracanã, o clima de celebração prevaleceu antes da tensão da Copa do Mundo. Ivete Sangalo simbolizou esse momento, transformando o estádio em um grande carnaval e empolgando a torcida para o início da partida.

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