Luta entre Davi Brito e Kleber Bambam gera memes na web; veja

A disputa entre o ex-BBB Davi Brito, 23, e o fisiculturista Kleber Bambam, 48, no Fight Music Show, realizado no último sábado (30), foi um dos momentos mais esperados no evento. A derrota do campeão do reality gerou uma enxurrada de memes na internet, e os internautas não perderam tempo para criar brincadeiras. Entre os memes, destacaram-se referências à agressão de Wanessa Camargo no BBB, que resultou na expulsão da cantora, e o abraço entre Davi e Bambam durante a competição. Neste domingo (31), Davi usou as redes sociais para se pronunciar e rebater as críticas.

Após o combate, Davi Brito se sentiu mal e precisou de atendimento médico. No entanto, em suas redes sociais, o influenciador afirmou estar em paz e com a consciência tranquila, apesar do resultado negativo na luta contra Kleber Bambam.

"Perdi, beleza. Era para ter ganhado, mas vou ficar me lamentando a vida inteira? A vida é assim, perde e ganha. Perdi, tentei, me esforcei e trabalhei. Boxe é como qualquer outro esporte. Um ganha e outro perde", comentou o ex-participante do reality show em sua declaração.

Veja alguns dos memes sobre a luta: