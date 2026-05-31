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Luta entre Davi Brito e Kleber Bambam gera memes na web; veja

Davi precisou de atendimento médico após a disputa e, apesar da derrota, disse estar em paz e com a consciência tranquila

O Liberal

A disputa entre o ex-BBB Davi Brito, 23, e o fisiculturista Kleber Bambam, 48,  no  Fight Music Show, realizado no último sábado (30), foi um dos momentos mais esperados no evento.  A derrota do campeão do reality gerou uma enxurrada de memes na internet, e os internautas não perderam tempo para criar brincadeiras. Entre os memes, destacaram-se referências à agressão de Wanessa Camargo no BBB, que resultou na expulsão da cantora, e o abraço entre Davi e Bambam durante a competição. Neste domingo (31), Davi usou as redes sociais para se pronunciar e rebater as críticas.

Após o combate, Davi Brito se sentiu mal e precisou de atendimento médico. No entanto, em suas redes sociais, o influenciador afirmou estar em paz e com a consciência tranquila, apesar do resultado negativo na luta contra Kleber Bambam.

"Perdi, beleza. Era para ter ganhado, mas vou ficar me lamentando a vida inteira? A vida é assim, perde e ganha. Perdi, tentei, me esforcei e trabalhei. Boxe é como qualquer outro esporte. Um ganha e outro perde", comentou o ex-participante do reality show em sua declaração.

Veja alguns dos memes sobre a luta:

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