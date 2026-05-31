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Talento mirim de Marabá passa para última etapa do programa 'Em Família'

A Família Moreira, de Marabá, passou para a etapa final da competição do programa coma Família Uchôua, do Ceará

O Liberal
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A competição musical entre famílias de telespectadores conheceu seus grandes finalistas (Reprodução/ TV Globo)

A competição musical do programa "Em Família com Eliana", exibida neste domingo (31) na TV Globo, definiu os grandes finalistas. As famílias Moreira, do Pará, e Uchôa, do Ceará, foram as escolhidas para disputar a etapa decisiva na próxima semana, dia 7, ao vivo.

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Após apresentações cheias de energia, os participantes garantiram suas vagas na final. O público terá papel fundamental, ajudando a escolher a família mais musical do Brasil.

Público decide vencedor e prêmio é carro 0km

A família vencedora levará para casa um carro 0km. A última etapa da competição será transmitida ao vivo no próximo programa, consolidando a decisão com a participação dos telespectadores.

Destaque para a Família Moreira e o talento de Luiz Gabriel

Na reta final da seleção, a Família Moreira, que conta com o cantor mirim Luiz Gabriel Mendes, ganhou destaque. A própria apresentadora Eliana revelou ter sido impactada pelo talento do jovem antes mesmo de sua inscrição no programa.

"Já tinha sido impactado por um vídeo dessa criança, lá de Marabá, no Pará. E aí eles se inscrevem no programa, vocês não têm noção da minha alegria", descreveu a apresentadora sobre o impacto que o vídeo de Luiz Gabriel teve nela.

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